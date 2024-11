Cseh Sándor: Egyelőre nem csapatot, hanem keretet szeretnék építeni

A régi-új kapitányt, Cseh Sándort a magyar klubvízilabda helyzetéről is kérdeztük, kíváncsiak voltunk rá, mennyire tartja fontosnak, hogy a Ferencváros férficsapatához hasonlóan a nőknél is legyen nemzetközi szinten is kimagasló együttesünk.

„Szövetségi kapitányként én vagyok a legnagyobb szurkolója a magyar klubcsapatoknak – hangsúlyozta Cseh Sándor. – Minél magasabb szinten tudják magukat kipróbálni a játékosok, annál több inger éri őket, annál jobban fejlődnek. A spanyollal és a göröggel ellentétben a magyar bajnokságban eddig alig voltak légiósok, immár ezen a téren is van előrelépés. Akkor lesz teljes a válogatott klasszisaink karrierje, ha klubszinten is sikeresek, ezért is fontos, hogy minél erősebbek legyenek a csapataink.”