Az FTC könnyedén, a BVSC nehezen győzött a férfi vízi ob I-ben

„Igyekszünk gyors, pörgős vízilabdát játszani, mégiscsak fiatalok vagyunk” – mondta Tátrai Dávid, miután a BVSC hat góllal megverte az olasz Ortigiát. A csütörtök esti Eurokupa-mérkőzés után negyven órával már bajnokin ugrottak vízbe a zuglóiak az UVSE ellen, de többek között Tátrai is csak a lelátóról szurkolt a társainak.

A megszokott lendület ezúttal hiányzott a BVSC játékából, az ezer fokon égő Vincze Balázs együttese viszont hat-hét méterről megtalálta a réseket, kihasználta, ha elcsúszott ellenfele védekezése. Miközben a kispadon kezdő, ám az első negyed végén becserélt kapus, Gyapjas Viktor levette köntösét, Varga Dániel a másodedzőn, Létay Krisztiánon mutatta meg, hogyan kellene védekeznie csapatának. A lelkesen játszó hazaiak három góllal is vezettek, tíz perc alatt hetet lőttek, és bár utána már nem voltak eredményesek, így is szorossá tették a mérkőzést.

„Talán kicsit jobbak voltunk, mint az Ortigia” – mondta mosolyogva Vincze Balázs, a 10–7-es vereség ellenére a két edző közül ő volt az elégedettebb. Sokatmondó, hogy Varga Dániel nem hozott magával játékost a sajtótájékoztatóra, mert elmondása szerint senki sem szolgált rá…

A Fradiban viszont több kimagasló teljesítmény is akadt, Nyéki Balázs együttese a nagyszünetben már 12–0-ra (!) vezetett, végül 21–7-re győzött a Kaposvár ellen – a szakember ráadásul a sérüléséből felépülő Manhercz Krisztián bemutatkozásának is örülhetett.

Az Eger vendégeként tudott győzni a Szeged, a hazaiak öt találatából hármat is Rádli Rajmund szerzett, de a mérkőzés legeredményesebb játékosaként sem tudott segíteni csapatán, amelynek a Szeged nyolcszor is betalált a kapujába.

Az OSC kiütéses, 13 gólos győzelmet aratott Pécsen, a találkozó legeredményesebbjének a vendégcsapat két játékosa, az egyformán három gólig jutó Baksa Benedek és Lars ten Broek bizonyult.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–KAPOSVÁRI VK 21–7 (5–0, 7–0, 5–4, 4–3)

Népliget, 110 néző. V: Kovács Cs. T., ifj. Kenéz Gy.

FTC: SZAKONYI – VARGA VINCE 3, VIGVÁRI VENDEL 5, Manhercz 1, Lugosi, NAGY ÁKOS 3, Mandics 1. Csere: Balla (kapus), MOLNÁR E. 3, Vismeg Zs. 1, Zeman 1, Argiropulosz 2, Bella, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs

KAPOSVÁR: Szilágyi Á. – Berta, FÜLÖP B. 2, Bede 1, Baj 1, Pellei F. 1, Besenyei 1. Csere: Kósik (kapus), Pellei K., Juhász-Szelei 1, Somogyvári, Vörös T., Aranyi A., Schatz. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 8/5, ill. 4/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/0

Kipontozódott: Bede (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Maximálisan elégedett vagyok az egész heti teljesítménnyel, a Radnicski ellen és itt az első félidőben, hat negyed alatt összesen öt gólt kaptunk, tizenkettő nulla volt az állás a nagyszünetben. Csak annyit kértem a srácoktól, élvezzék a meccset, jót tesz, ha önfeledten tudunk vízilabdázni, hiszen erről is szól ez a játék.

Surányi László: – Egyszerűen ennyivel jobb a Fradi, ahogy az eredmény is mutatja, borzasztóan erős a kerete, igen jó formában van, és nem is vette félvállról a mérkőzést. Nagyon nehezen kezdtünk, a félidei kapuscserével valamennyire visszajöttünk a meccsbe – jó felkészülés volt nekünk ez a találkozó.

DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–VASASPLAKET 6–12 (1–1, 3–3, 1–5, 1–3)

Debrecen, 300 néző. V: Tordai, Donauer

DEBRECEN: KRÉMER B. – PÓNYA 3, Somorjai, Macsi P., MACSI M. 1, Gagulic, Berki. Csere: Sipos B. (kapus), Berki, Mihov, STEFANIDESZ 2, Dienes, Füzesi, Domokos D. Edző: Kádár Kálmán

VASAS: Mizsei – DEDOVICS 4, Randjelovics, Gábor L., DJURDJICS 2, Mijics 2, BÁTORI 2. Csere: Lakatos S., Sélley-Rauscher 1, Dala, Gaszt, Batizi 1, Tóth M. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 7/3

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/1

Kipontozódott: Dienes (16. p.), Randjelovics (16. p.)

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Nagyon örülök, hogy két negyeden át sikerült tartani a Vasast, forduláskor még döntetlen volt az állás. A második félidőben már sajnos kevésbé voltunk élesek, sokat hibáztunk védekezésben, ezeket ki kell elemeznünk. Összességében büszke lehetek a csapatomra.

Szlobodan Nikics: – Az első félidőben meglátszott, hogy a Marseille elleni Bajnokok Ligája-találkozó sokat kivett belőlünk, álmosan kezdtünk. A harmadik és negyedik negyedben viszont sikerült ritmust váltanunk, aminek meglett az eredménye. A Debrecen méltó ellenfelünk volt, remekül küzdött. Örülök, hogy győztünk, fontos három pontot szereztünk.

UVSE–BVSC-MANNA ABC 7–10 (5–3, 2–2, 0–3, 0–2)

Komjádi uszoda, 100 néző. V: Kun Gy., Tóth K.

UVSE: CSISZER – Alekszejev 1, Baksa J., Hegedűs Cs. 1, Tóth K., Kovács K. 1, KORBÁCS 2. Csere: Labik, HERCZEG 2, Gidófalvy, Hegedűs Z., Pintér N., Budai. Edző: Vincze Balázs

BVSC: Korom – Mészáros M. 1, Ekler Zs. 2, JANSIK D. 2, KOVÁCS P. 2, Csacsovszky E. 1, Szeghalmi 1. Csere: GYAPJAS V. (kapus), Csapó M., Simon S. 1, Gál D., Benedek M., Doroszlai. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 7/4

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Várható volt, hogy a nagyszünet után nagyon nehéz dolgunk lesz, csak emberelőnyből lett volna esélyünk érvényesülni. Nyilvánvaló, hogy elfáradtunk, de örömmel tölt el, hogy három negyeden át tartottuk magunkat, erre a teljesítményre építhetünk a jövőben.

Varga Dániel: – A győzelemnek örülök, mert nem egyértelmű, hogy mindig nyerünk a papíron nálunk gyengébb csapatok ellen. Az is jó, hogy a második félidőben nem kaptunk gólt, viszont nagyon sok elem nem működött a játékunkban – ezeket megtartom magamnak és a játékosaimnak.

DIGI-EGER–ZUE.HU SZEGEDI VE 5–8 (1–2, 1–1, 2–2, 1–3)

Eger, 50 néző. V: Csanádi Zs., Kovács S.

EGER: MORAVCSIK – SALAMON 1, RÁDLI 3, Sári, Gólya, Molnár G., Szalai G. Csere: Ádám E., Berényi, Dóczi 1. Edző: Jászberényi Gábor

SZEGED: DANKA – Leinweber 2, Bóbis B. 1, NAGY M. 1, Sánta, SZILÁDI 2, KÜRTI 2. Csere: Pörge, Horváth V., Spitz, Kasza. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 6/2

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/1

Kipontozódott: Gólya (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Jászberényi Gábor: – Több volt a mérkőzésben. A negyedik negyedben öt ötös állásnál nem lőttük be a helyzeteinket, ezt megbüntette a Szeged. A védekezésünk az egész meccsen jól működött, támadásban viszont bőven voltak hiányosságok.

Kiss Csaba: – Ilyen nehéz meccsre számítottam. Az egriek fejlődtek és sokkal jobban játszottak, mint a nyári felkészülési tornán, mi rossz játékkal arattunk győzelmet. Hátul megvolt a stabilitás, elöl viszont nem találtuk az egri védekezés ellenszerét. Nagyon örülök, hogy ilyen teljesítménnyel is sikerült kicsikarni a három pontot.

PVSK-Mecsek Füszért–Genesys OSC Újbuda 5–18 (1–3, 1–3, 2–6, 1–6)

Vasárnap

16.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szolnoki Dózsa Praktiker

19.00: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd