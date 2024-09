Vízilabda: új névadó szponzor a BVSC-nél, a férfiak és a nők is a nemzetközi csoportkörre törnek

Új névadó szponzori támogatást jelentett be a BVSC keddi sajtótájékoztatóján a budapesti Laky uszodához tartozó Sport Bisztróban: a Manna ABC-vel kötötték meg a megállapodást. Szatmáry Kristóf, a zuglói klub elnöke úgy fogalmazott, idén beért az erről szóló beszélgetés Papp András Pállal, az üzletlánc tulajdonosával és ügyvezetőjével. „Évek óta győzködöm Andrást, hogy egy ilyen jól fejlődő, prosperáló kiskereskedelmi lánc vállaljon nagyobb szerepet a sportban, és nem is volt nehéz dolgom, hiszen András erősen zuglói kötődésű. A BVSC vízilabda-szakosztálya a klub zászlóshajója, mind a férfi, mind a női csapat különleges év elé néz, és a szponzori szerződés jelentős anyagi biztonságot ad például a játékoskeretek tekintetében ahhoz, hogy a közös céljainkat elérjük.”

Papp András Pál hozzátette, közel áll a sporttámogatás az üzletlánchoz, és eddig futó- és más egyéni versenyeket szponzoráltak, ezúttal viszont a vízilabda terén a csapatsport területe felé is nyitottak, és fokozott érdeklődéssel várják a zuglói csapatok soron következő nemzetközi mérkőzéseit.

A férfiak és a nők egyaránt sikerrel vették a Magyar Kupa selejtezőjét, csoportjuk elsőjeként jutottak a negyeddöntőbe. Az urak óriási csatában, hajszállal maradtak le a Bajnokok Ligája csoportköréről, és második lett a B jelű kvartettben a Radnicski Kragujevac mögött, a Mladost Zágráb és a Vuliagmeni előtt, így az Eurokupa kvalifikációjában folytatják, a H-csoportban, hazai környezetben a tavalyi BL-döntős olasz Pro Recco, az előző évi Eurokupa-döntős horvát Primorje Rijeka és a spanyol Terrassa ellen – míg a hölgyek BL-selejtezője a jövő héten esedékes, a hollandiai Edébe utaznak és a B-csoportban a Dunaújváros mellett a francia Grand Nancyval és a házigazda Polar Bearsszel csapnak össze. A csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A női csapat vezetőedzője, Stieber Mercedes elmondta, izgalommal várták az idénykezdetet, hogy öt hónap után ismét tétmeccset játszhassanak. „Nagyon motiváltak a lányok, és ez az eredményeken is meglátszott. Vannak újoncaink: Dömsödi Dalma, Pőcze Panna, Petik Panna, Gresó Luca és Tóth Frida is frissen csatlakozott a csapathoz, van még dolgunk, de kezdünk szépen összeállni, a július óta elvégzett kemény munka ki kell jöjjön a meccseken. A centerjátékunk sokat javult tavalyhoz képest, és védekezésben ugyan még van hová fejlődni, az előző két idényhez képest sokkal komplettebbek vagyunk, minden adott a jó eredményekhez. Tavaly négy közé jutottunk az Eurokupában, most BL-selejtezőket játszhatunk – még nem szeretném kijelenteni, hogy biztosan megnyerjük a csoportot, vagy másodikak leszünk, a lényeg, ha élvezik a lányok a csapattá kovácsolódást, az az eredményt is hozza majd magával. Akár a BL-ben, akár az Eurokupában, de mindenképp folytatnánk a nemzetközi szereplést.”

Varga Dániel ebben az idényben vezeti először a zuglói férficsapatot – többek között úgy is fogalmazott: berúgták az ajtót az elmúlt mérkőzéseiken. „Három nagyon erős csapattal játszottunk a Bajnokok Ligájában, igazán picin múlt a bravúr, azt hiszem, »bejelentkeztünk«, a BVSC-t mindenkinek komolyan kell vennie. Ezzel együtt viszont elvesztettük a meglepetéscsapat-szerepünket is. Az Eurokupában folytathatjuk, érzésem szerint az ellenfeleink sorrendje egyfajta erősorrendet is mutat. Mivel a célunk a továbbjutás, így pénteken a Terrassa ellen kötelező a győzelem, ugyanígy tekintek a szombati, Rijeka elleni párharcra – utóbbi pedig a továbbjutást jelenthetné. Én már úgy szeretnék kiállni a Pro Recco ellen, hogy megvan a csoportkör, az olaszok annyira azért nem gyengültek meg, nemcsak a csoportból, a teljes mezőnyből kiemelkednek. Az elmúlt huszonöt év meghatározó vízilabdacsapatáról van szó. Nagyon várom az Eurokupa-hétvégét, egyrészt mert nemzetközileg elismert csapatok jönnek hozzánk, és az ellenük nyújtott jó teljesítmény lökést adhat a csapatnak az idényre, másrészt mert sokan érkezhetnek a Szőnyi útra szurkolni, amely kezd szokássá válni – persze ezért játékosnak, edzőnek, marketingesnek dolgoznia kell. Mi azzal tehetjük ezért a legtöbbet, ha jól és eredményesen játszunk.”