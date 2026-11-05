Labdarúgás: nem túl vidám U15-ös fesztivál

Első alkalommal írta ki a FIFA az U15-os korosztály labdarúgó-világbajnokságát, amelyre elképesztő méretű mezőnyt hívott össze:

a szervezet mind a 211 tagországa lehetőséget kapott az indulásra, ebből 189 élt is azzal.

A futballfesztiválnak is nevezett esemény – és talán valóban ez a találóbb címke – házigazdája Azerbajdzsán fővárosa, Baku volt, amely (Üzbegisztánnal közösen) a 2027-es U20-as vb-nek...

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