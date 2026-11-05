Nagy Ádám: Bizonyítani szeretnénk a Milan ellen

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
• Milánó
2026.11.05. 09:12
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Nagy Ádám kamatoztathatja az Olaszorszában szerzett rutint a Milan elleni összecsapáson (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)
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Milan FTC Nagy Ádám Európa-liga
Rengeteget köszönhet az olasz futballnak, és a San Siro vendégöltözőjébe talán csukott szemmel is odatalálna – Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása szerint a szabadság érzésével kell pályára lépniük csütörtökön az AC Milan otthonában.

– Évekig azért küzdött Olaszországban, hogy visszajusson a Serie A-ba. Hazaszerződött Magyarországra, és most a Ferencvárossal játszhat újra a San Siróba. Különös kerülőút, nemde?
– Tényleg furcsa belegondolni, hogyan fordult meg minden – felelte lapunknak Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása, aki a Bologna, a Pisa és a Spezia játékosaként is futballozott az olasz bajnokságban. – Korábban többnyire Olaszországban éltem, Magyarországra évente egy-két hétre érkeztem haza, akkor is elsősorban a válogatott miatt. Most Budapesten van az otthonom, és innen utazom Olaszországba. De örülök, hogy így alakult, jó volt hazatérni a Ferencvárosba. Gyorsan sikerült beilleszkednem, az Európa-ligában nagyszerű eredményeket értünk el, és úgy érzem, a Paks elleni hétvégi győzelemmel már a bajnokságban is igazi fordulóponthoz érkeztünk.

 

– Miből érzi ezt?
A játékunkból. A Paks ellen erőtől duzzadóan futballoztunk, alig engedtünk lehetőséget az ellenfélnek, úgy nyertünk, hogy végig kézben tartottuk a meccset. A paksiaknak alig akadt helyzetük, a válogatottba meghívott Szalai József ugyanakkor kellemes meglepetést szerzett. Most láttam először személyesen játszani, nagyon jó futballista, lehet rá számítani. Ezt annak ellenére mondom, hogy ellenünk nem tudott érvényesülni. Az NB I két legjobb belső védőjével találkozott, Toon Rae­maekers és Mariano Gómez ellen neki sem volt esélye. A következő, Vasas elleni bajnokin ismét győznünk kell, azzal erősíthetnénk tovább a mostani érzéseimet.

–  Csütörtökön más léptékű feladat vár a csapatra. Könnyen odatalál a San Siro vendégöltözőjébe?
– Négyszer-ötször jártam ott, és ha jól emlékszem, egy döntetlen a legjobb eredményem.

– Ez most is elfogadható lenne, nem?
– Aláírnánk előre. De közben abból indulok ki, amit eddig elértünk. A nemzetközi kupamérkőzések selejtezőin magabiztosan jutottunk túl, a főtáblán pedig mindhárom mérkőzésünket megnyertük. Nem mondom, hogy a százszázalékos mérleget mindenáron meg kell őriznünk, vagy kötelező győznünk Milánóban. Azt viszont igen, hogy az eddigi teljesítményünk önbizalmat adhat. Jó lenne megmutatni, hogy ilyen ellenféllel is fel tudjuk venni a versenyt.

– Hol húzódik a határ az önbizalom és a túlzott merészség között?
– Tisztában vagyunk a Milan erejével, elemeztük a játékát. Egyénileg jobb képességűek a futballistái, mint bármelyik NB I-es csapaté, ezt fölösleges lenne vitatni. De attól, hogy elismerjük a minőségüket, még szeretnénk bizonyítani ellenük. A három győzelmünk után van mire építenünk, és az lenne jó, ha ezt a pályán is meg tudnánk mutatni.

„Jó és felszabadult futballt várok a Ferencvárostól, olyan igazi »borbélybalázsosat«, amely nem a labdabirtokláson alapul, hanem a középpálya gyors átjátszásán, bátor játékon, több helyzet kidolgozásán. Ünnep lesz ez, zöldbe borul Milánó, körülbelül hatezer fradista lesz a városban. Képesnek tartom a csapatot a meglepetésre, de egyértelmű, hogy a Milan az esélyesebb, erősebb a játékoskerete, ezt láttuk az elmúlt hétvégén az Inter ellen megnyert derbin. Szerencsére a Ferencvárosban is minőségi labdarúgók szerepelnek, és itt tényleg eladhatja magát mindenki. Fél Európa figyel erre az összecsapásra, és biztos vagyok benne, hogy a Fradi helyt fog állni, mégpedig kiváló hangulatú mérkőzésen. Nem lehet abban bízni, hogy az olaszok félvállról veszik a találkozót, de nekem ezen a meccsen az FTC számít, amely nemcsak az anyaországi és a határon túli Fradi-szurkolókat képviseli, hanem egész Magyarországot. Az eddigi Európa-liga-szereplés pazar. Nem nyomja a tét a vállakat, ki lehet tűnni, mindenki megmutathatja, milyen futballista. A hétvégén, a Vasas ellen bizonyos szempontból nehezebb bajnokira számítok.”
NS-SZAKÉRTŐ: BÁNKI József, a Ferencváros korábbi középpályása

– Goncalo Ramos, Christian Pulisic vagy Sztrahinja Pavlovics piaci értékét is eurótízmilliókban mérik. Számít, mekkora összegek állnak az ellenfél játékosainak neve mellett?
– A számoknak sohasem tulajdonítottam különösebb jelentőséget. A pályán sokszor egészen más történik, mint amit a keretek értéke alapján várni lehet. A Milant a világ minden táján ismerik, ebben a történelmének is óriási a szerepe. Holnap reggelig lehetne sorolni a klasszisokat, akik a klubban játszottak. Most átalakuló, megfiatalodott együttessel találkozunk, ám ettől még rendkívül erős csapat. A hétvégi, Inter elleni győzelme is mutatta, mire képes.

– Megnézte az olasz derbit?
– Igen, és nem feltétlenül úgy alakult a játék képe, ahogy várni lehetett. A Milan a bajnoki mérkőzései nagy részén többet birtokolja a labdát ellenfelénél, ezúttal viszont nem ez történt. Az Inter irányított, a Milan pedig gyors ellenakciókból megnyerte a találkozót. Vagyis akkor is veszélyes, amikor nem birtokolja többet a labdát. Ebből a szempontból is tanulságos volt megnézni a mérkőzést, nem lehet kizárólag a labdabirtoklásból kiindulni, amikor az erejét próbáljuk megítélni.

– Olaszországban mi volt az első lecke, amely átírta a középpályásjátékról alkotott elképzeléseit?
– Több ilyen is volt, de Roberto Donadoni egyik intelme rögtön eszembe jut. Bolognában szinte a fejembe verte, a középpályán sok mindent lehet, de – ahogy ő fogalmazott –, horizontális passzt adni nem. Előre mehet a labda, hátra is, de keresztben nem, mert ha az ellenfél le­lesi az átadást, abból nagyon nagy baj lehet. Ezt olyan határozottan mondta el, hogy azóta sem felejtettem el. Az ember egy ilyen figyelmeztetésen keresztül is megérti, mekkora a súlya annak, hogy a pálya közepén mikor merre passzol.

A San Siro lelátói szerda este még üresen álltak – az eredményjelzőn szereplő 0–0-t ugyanakkor sokan elfogadnák csütörtökön is (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

– Bolognában az élvonalat, Pisában és La Speziában a feljutásért folyó küzdelmet ismerte meg. Melyikből tanult többet?
– Nehéz lenne különválasztani, mindegyik időszak hozzátett ahhoz, amilyen játékos ma vagyok. Nagyon sokat köszönhetek az olasz futballnak, elsősorban a taktikai érettségemet. Jobban érzem, mikor mi várható egy mérkőzésen, hogyan alakulhat a játék. Bolognában más feladatok vártak rám, mint később a másodosztályban, de mindkettőből lehetett tanulni. Talán egyszer még a pályán kívül is hasznát vehetem mindennek…

– Érdekelné az edzői munka?
– Elképzelhető. De azt is okosan, tudatosan szeretném felépíteni. Gyerekek mellett, az utánpótlásban kezdeni, onnan lépkedni a ranglétrán.

– Mit tanácsolt a fiatal csapattársainak, akik először készülnek a San Siróba? Élvezzék ki az este minden pillanatát?
– Beszéltünk erről az öltözőben, de bevallom, az „élvezzük ki” megfogalmazás nekem nem szimpatikus. Olyan érzést kelt bennem, mintha feltartott kézzel mennénk a pályára, és már azzal beérnénk, hogy ott lehetünk. Márpedig egyáltalán nem így gondolkodunk. Inkább a szabadság érzése legyen úrrá rajtunk. Érezzünk rá arra, hogy ezen az estén is lehet keresnivalónk. Bármilyen nagy csapatról beszélünk, szeretnénk kellemetlen perceket okozni a Milannak.

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fotó 2026.11.04.

Bejárta az AC Milan stadionját a Ferencváros (Fotók: Árvay Károly, Szabó Miklós)

 

Emlékezetes magyar–olasz kupacsaták

1937. október 24., Közép-európai Kupa, döntő, visszavágó     
Lazio–Ferencváros 4:5     
Sárosi György és Silvio Piola gólpárbajából a magyar klasszis, a kilencgólos római kupadöntőből a Ferencváros került ki győztesen. A hazai 4:2 után a Fradi a visszavágón bajba került: a Lazio már az első félidőben ledolgozta kétgólos hátrányát, Piola pedig tizenhét perc alatt mesterhármast szerzett. Csakhogy Sárosi ezen a délutánon is háromszor talált be, Háda József büntetőt védett, a zöld-fehérek pedig végül idegenben is nyertek. A 9:6-os összesítés a klub második KK-diadalát jelentette.

1962. április 11., KEK, elődöntő, visszavágó     
 Újpesti Dózsa–Fiorentina 0:1     
Magyar csapat először jutott a Kupagyőztesek Európa-kupája elődöntőjébe, ám az Újpestnek éppen a címvédő állta útját. A firenzei 0:2 után a Megyeri úton sem sikerült feltörni az olaszok védelmét, Can Bartu második félidei góljával a Fiorentina a visszavágót is megnyerte. A történet külön magyar szála, hogy a firenzeieket Hidegkuti Nándor irányította: az Aranycsapat legendája az előző évben kupagyőzelemre, ekkor újabb döntőbe vezette az olasz együttest. 

1962. december 12., VVK, 2. forduló, visszavágó     
Ferencváros–Sampdoria 6:0     
Genovában még a Sampdoria nyert 1:0-ra, az Üllői úton azonban valóságos gólzápor zúdult az olaszokra. Kökény József és Friedmanszky Zoltán kétszer-kétszer, Vilezsál Oszkár és Feny­vesi Máté egyszer-egyszer talált a kapuba: a Ferencváros hat gólig jutott úgy, hogy Albert Flórián neve fel sem került a gólszerzők közé. A fölényes siker nem egyszeri fellángolásnak bizonyult, Mészáros József együttese ebben a kiírásban a Vásárvárosok Kupája elődöntőjéig menetelt. 

1965. március 10., VVK, 3. forduló, 1. mérkőzés     
AS Roma–Ferencváros 1:2     
A torinói kupagyőzelemhez Rómán keresztül vezetett az út. A Ferencváros az Olimpiai Stadionban Rátkai László és Fenyvesi Máté góljával már 2:0-ra vezetett, amikor Giancarlo De Sisti szépített. A bravúros idegenbeli győzelmet egy héttel később újabb siker követte: a Népstadionban Albert Flórián találata döntött. A Fradi tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az AS Romát – a korabeli, szokatlan lebonyolítás miatt ezzel nem a legjobb nyolc, hanem a legjobb hat közé jutott.

1965. június 23., VVK, döntő     
 Juventus–Ferencváros 0:1     
A magyar klubfutball egyik legnagyobb estéje. A finálét egyetlen mérkőzésen, ráadásul a Juventus otthonában rendezték, de a Ferencvárost ez sem akadályozta meg a trófea megszerzésében. Novák Dezső beadását Fenyvesi Máté fejelte a kapuba, a zöld-fehérek védelme pedig Mátrai Sándor vezérletével minden támadást visszavert. Mészáros József csapata éppen az olasz klubfutball első aranykorában vitte el a serleget: a BEK-et az előző három alkalommal a Milan, majd kétszer az Inter nyerte meg. 

1968. május 22., VVK, elődöntő, 1. mérkőzés     
Ferencváros–Bologna 3:2     
Harmincöt perc után kétgólos hátrányban volt a Ferencváros a Népstadionban, a tartalékos magyar bajnok mégis fordított. Branikovits László előbb visszahozta a reményt, majd a második félidőben egyenlített, a győztes gólt Varga Zoltán szerezte a 81. percben. A látványos feltámadás döntőbe jutást alapozott meg: öt nappal később Bologná­ban 2:2 lett a visszavágó, így a Fradi három éven belül másodszor is eljutott a Vásárvárosok Kupája fináléjába. 

1973. március 21., BEK, negyeddöntő, visszavágó     
 Újpesti Dózsa–Juventus 2–2     
Tizenkét perc után már két góllal vezetett az Újpest, mégis a Juventus ünnepelhetett a végén. A torinói 0–0 után Bene Ferenc szinte a kezdőrúgást követően betalált, majd Tóth András bombázott Dino Zoff kapujába. José Altafini azonban még a szünet előtt szépített, Pietro Anastasi pedig az 58. percben egyenlített. A Dózsa két döntetlennel, veretlenül búcsúzott: az akkor érvényes idegenbeli gólok szabálya az olasz bajnokot juttatta a legjobb négy közé. 

 1991. október 23., BEK, 2. forduló, 1. mérkőzés     
Kispest-Honvéd–Sampdoria 2–1     
A Honvéd olyan csapatot győzött le a Bozsik-stadionban, amely a sorozat végén a BEK döntőjében szerepelt. Pisont István az 53. percben szerzett vezetést az olasz bajnok ellen, és bár Toninho Cerezo öt perccel később egyenlített, Cservenkai Donát a hajrához közeledve újra előnyhöz juttatta a kispestieket. A továbbjutás végül elmaradt, Genovában a Sampdoria 3–1-re nyert (Adrian Negrau fejesét földöntúli bravúrral védte Gianluca Pagliuca az utolsó percben), a hazai siker értékét azonban jól mutatja, hogy a genovaiakat csak a Barcelona állította meg a fináléban. 

2020. november 24., Bajnokok Ligája, csoportkör     
Juventus–Ferencváros 2–1     
Másodpercekre volt a bravúros torinói pontszerzéstől a Ferencváros. Szerhij Rebrov együttese Myrto Uzuni közeli góljával a 19. percben vezetést szerzett, Cristiano Ronaldo azonban még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után a Juventus kétszer is eltalálta a kapufát, a magyar bajnok mégis egészen a hosszabbításig őrizte a döntetlent. A 92. percben aztán Juan Cuadrado beadását Álvaro Morata fejelte kapura, a labda pedig Dibusz Dénes alatt átjutott a gólvonalon. A Fradi emlékezetes helytállása így végül nem ért pontot. 

2024. augusztus 29., Konferencialiga, rájátszás, visszavágó     
Puskás Akadémia–Fiorentina 1–1, tizenegyesekkel 4–5     
Tizenegyespárbajban búcsúzott a Puskás Akadémia az előző két kiírás döntősével szemben. A firenzei 3–3 után Felcsúton Moise Kean szerzett vezetést, Nagy Zsolt azonban a 97. percben tizenegyesből hosszabbításra mentette a találkozót. A Fiorentina ekkor már emberhátrányban játszott, majd a ráadás elején kilenc főre fogyatkozott, de David de Gea vezetésével kivédekezte a magyar rohamokat. A spanyol kapus a szétlövésben Szolnoki Roland lövését is hárította: ezen az egyetlen rontáson múlt a felcsútiak továbbjutása.  

 

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