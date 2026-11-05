Nagy Ádám: Bizonyítani szeretnénk a Milan ellen

– Évekig azért küzdött Olaszországban, hogy visszajusson a Serie A-ba. Hazaszerződött Magyarországra, és most a Ferencvárossal játszhat újra a San Siróba. Különös kerülőút, nemde?

– Tényleg furcsa belegondolni, hogyan fordult meg minden – felelte lapunknak Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása, aki a Bologna, a Pisa és a Spezia játékosaként is futballozott az olasz bajnokságban. – Korábban többnyire Olaszországban éltem, Magyarországra évente egy-két hétre érkeztem haza, akkor is elsősorban a válogatott miatt. Most Budapesten van az otthonom, és innen utazom Olaszországba. De örülök, hogy így alakult, jó volt hazatérni a Ferencvárosba. Gyorsan sikerült beilleszkednem, az Európa-ligában nagyszerű eredményeket értünk el, és úgy érzem, a Paks elleni hétvégi győzelemmel már a bajnokságban is igazi fordulóponthoz érkeztünk.

– Miből érzi ezt?

A játékunkból. A Paks ellen erőtől duzzadóan futballoztunk, alig engedtünk lehetőséget az ellenfélnek, úgy nyertünk, hogy végig kézben tartottuk a meccset. A paksiaknak alig akadt helyzetük, a válogatottba meghívott Szalai József ugyanakkor kellemes meglepetést szerzett. Most láttam először személyesen játszani, nagyon jó futballista, lehet rá számítani. Ezt annak ellenére mondom, hogy ellenünk nem tudott érvényesülni. Az NB I két legjobb belső védőjével találkozott, Toon Rae­maekers és Mariano Gómez ellen neki sem volt esélye. A következő, Vasas elleni bajnokin ismét győznünk kell, azzal erősíthetnénk tovább a mostani érzéseimet.

– Csütörtökön más léptékű feladat vár a csapatra. Könnyen odatalál a San Siro vendégöltözőjébe?

– Négyszer-ötször jártam ott, és ha jól emlékszem, egy döntetlen a legjobb eredményem.

– Ez most is elfogadható lenne, nem?

– Aláírnánk előre. De közben abból indulok ki, amit eddig elértünk. A nemzetközi kupamérkőzések selejtezőin magabiztosan jutottunk túl, a főtáblán pedig mindhárom mérkőzésünket megnyertük. Nem mondom, hogy a százszázalékos mérleget mindenáron meg kell őriznünk, vagy kötelező győznünk Milánóban. Azt viszont igen, hogy az eddigi teljesítményünk önbizalmat adhat. Jó lenne megmutatni, hogy ilyen ellenféllel is fel tudjuk venni a versenyt.

– Hol húzódik a határ az önbizalom és a túlzott merészség között?

– Tisztában vagyunk a Milan erejével, elemeztük a játékát. Egyénileg jobb képességűek a futballistái, mint bármelyik NB I-es csapaté, ezt fölösleges lenne vitatni. De attól, hogy elismerjük a minőségüket, még szeretnénk bizonyítani ellenük. A három győzelmünk után van mire építenünk, és az lenne jó, ha ezt a pályán is meg tudnánk mutatni.

„Jó és felszabadult futballt várok a Ferencvárostól, olyan igazi »borbélybalázsosat«, amely nem a labdabirtokláson alapul, hanem a középpálya gyors átjátszásán, bátor játékon, több helyzet kidolgozásán. Ünnep lesz ez, zöldbe borul Milánó, körülbelül hatezer fradista lesz a városban. Képesnek tartom a csapatot a meglepetésre, de egyértelmű, hogy a Milan az esélyesebb, erősebb a játékoskerete, ezt láttuk az elmúlt hétvégén az Inter ellen megnyert derbin. Szerencsére a Ferencvárosban is minőségi labdarúgók szerepelnek, és itt tényleg eladhatja magát mindenki. Fél Európa figyel erre az összecsapásra, és biztos vagyok benne, hogy a Fradi helyt fog állni, mégpedig kiváló hangulatú mérkőzésen. Nem lehet abban bízni, hogy az olaszok félvállról veszik a találkozót, de nekem ezen a meccsen az FTC számít, amely nemcsak az anyaországi és a határon túli Fradi-szurkolókat képviseli, hanem egész Magyarországot. Az eddigi Európa-liga-szereplés pazar. Nem nyomja a tét a vállakat, ki lehet tűnni, mindenki megmutathatja, milyen futballista. A hétvégén, a Vasas ellen bizonyos szempontból nehezebb bajnokira számítok.” NS-SZAKÉRTŐ: BÁNKI József, a Ferencváros korábbi középpályása

– Goncalo Ramos, Christian Pulisic vagy Sztrahinja Pavlovics piaci értékét is eurótízmilliókban mérik. Számít, mekkora összegek állnak az ellenfél játékosainak neve mellett?

– A számoknak sohasem tulajdonítottam különösebb jelentőséget. A pályán sokszor egészen más történik, mint amit a keretek értéke alapján várni lehet. A Milant a világ minden táján ismerik, ebben a történelmének is óriási a szerepe. Holnap reggelig lehetne sorolni a klasszisokat, akik a klubban játszottak. Most átalakuló, megfiatalodott együttessel találkozunk, ám ettől még rendkívül erős csapat. A hétvégi, Inter elleni győzelme is mutatta, mire képes.

– Megnézte az olasz derbit?

– Igen, és nem feltétlenül úgy alakult a játék képe, ahogy várni lehetett. A Milan a bajnoki mérkőzései nagy részén többet birtokolja a labdát ellenfelénél, ezúttal viszont nem ez történt. Az Inter irányított, a Milan pedig gyors ellenakciókból megnyerte a találkozót. Vagyis akkor is veszélyes, amikor nem birtokolja többet a labdát. Ebből a szempontból is tanulságos volt megnézni a mérkőzést, nem lehet kizárólag a labdabirtoklásból kiindulni, amikor az erejét próbáljuk megítélni.

– Olaszországban mi volt az első lecke, amely átírta a középpályásjátékról alkotott elképzeléseit?

– Több ilyen is volt, de Roberto Donadoni egyik intelme rögtön eszembe jut. Bolognában szinte a fejembe verte, a középpályán sok mindent lehet, de – ahogy ő fogalmazott –, horizontális passzt adni nem. Előre mehet a labda, hátra is, de keresztben nem, mert ha az ellenfél le­lesi az átadást, abból nagyon nagy baj lehet. Ezt olyan határozottan mondta el, hogy azóta sem felejtettem el. Az ember egy ilyen figyelmeztetésen keresztül is megérti, mekkora a súlya annak, hogy a pálya közepén mikor merre passzol.

A San Siro lelátói szerda este még üresen álltak – az eredményjelzőn szereplő 0–0-t ugyanakkor sokan elfogadnák csütörtökön is (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

– Bolognában az élvonalat, Pisában és La Speziában a feljutásért folyó küzdelmet ismerte meg. Melyikből tanult többet?

– Nehéz lenne különválasztani, mindegyik időszak hozzátett ahhoz, amilyen játékos ma vagyok. Nagyon sokat köszönhetek az olasz futballnak, elsősorban a taktikai érettségemet. Jobban érzem, mikor mi várható egy mérkőzésen, hogyan alakulhat a játék. Bolognában más feladatok vártak rám, mint később a másodosztályban, de mindkettőből lehetett tanulni. Talán egyszer még a pályán kívül is hasznát vehetem mindennek…

– Érdekelné az edzői munka?

– Elképzelhető. De azt is okosan, tudatosan szeretném felépíteni. Gyerekek mellett, az utánpótlásban kezdeni, onnan lépkedni a ranglétrán.

– Mit tanácsolt a fiatal csapattársainak, akik először készülnek a San Siróba? Élvezzék ki az este minden pillanatát?

– Beszéltünk erről az öltözőben, de bevallom, az „élvezzük ki” megfogalmazás nekem nem szimpatikus. Olyan érzést kelt bennem, mintha feltartott kézzel mennénk a pályára, és már azzal beérnénk, hogy ott lehetünk. Márpedig egyáltalán nem így gondolkodunk. Inkább a szabadság érzése legyen úrrá rajtunk. Érezzünk rá arra, hogy ezen az estén is lehet keresnivalónk. Bármilyen nagy csapatról beszélünk, szeretnénk kellemetlen perceket okozni a Milannak.