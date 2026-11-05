Az idény végén távozik az ETO irányítója – hivatalos

N. T.N. T.
2026.11.05. 10:21
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Helena Elver két év után távozik Győrből (Fotó: Dömötör Csaba)
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női kézilabda Helena Elver Győri Audi ETO KC
Két idény után távozik a Győri ETO női kézilabdacsapatától Helena Elver, a 28 éves dán válogatott irányító családi okok miatt úgy döntött, hazatér.

A dán Tv2 már október végén arról írt, hogy Elver várhatóan jövő nyáron hazaigazol, szerdán pedig már tényként közölte, hogy visszatér az Odensébe. Ezután jött csütörtökön a Győr hivatalos bejelentése a távozásáról. 

Az olimpiai- és világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes irányító 2025 nyarán igazolt Győrbe, két évre szóló szerződést kötött, az eddig eltelt időszakában magyar bajnoknak, kupagyőztesnek, Szuperkupa-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek mondhatja magát. Eddig 44 mérkőzésen lépett pályára zöld-fehér mezben, ezeken összesen 151 találatot jegyzett.

A dán TV2 megszólaltatott szakértője, a korábbi válogatott Laerke Möller szerint Elver fejlődésének egyértelműen jót tesz a győri légióskodás, de egy dán csapatban bizonyosan több játékidőt tölthetne a pályán, mint az ETO-ban, amelyben rendkívül nagy a verseny a játékpercekért. A legutóbbi válogatott szünetben a játékos maga is úgy nyilatkozott, hogy önbizalom terén kihívásokkal küzd az elmúlt időszakban. 

 

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