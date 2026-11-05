Hazai pálya kontra zöld-fehér bátorság – érvek a Milan és a Fradi mellett

2026.11.05. 09:30
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Kristoffer Zachariassen eddig gólerős az Európa-ligában, három meccsen három gólt szerzett (Fotó: Czinege Melinda)
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AC Milan Kristoffer Zachariassen Milan FTC Európa-liga Ferencváros
Csütörtökön 18.45-kor az AC Milan vendége lesz a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Összeállításunkban öt-öt érvet hoztunk fel, amely a két csapat mellett szólhat a milánói összecsapáson.

ÖT ÉRV A FERENCVÁROS MELLETT

Nagyot lehet dobbantani. Míg a hazai játékosok számára a csütörtöki egy mérkőzés a sok közül, a ferencvárosi futballisták életük (egyik) nagy meccsére készülnek. Biztosan akadhat köztük, aki arra gondol, hogy a kiemelkedő teljesítmény a San Siróban többet érhet bármelyik bemutatkozó videónál.

Tesztelni kell a fiatal kapust. A Bournemouthban kiállított Mike Maignan eltiltását tölti, így várhatóan a 21 éves Lorenzo Torriani védi a Milan kapuját. Érdemes lenne korán munkát adni neki, egy élesen belőtt labdánál az is kiderülhet, mennyire érteti meg egymást a védőivel, amikor velük egyszerre kell döntenie.

Veszélyes szerb, norvég duó. Veljko Birmancsevics a Plzen ellen gólpasszt adott Kristoffer Zachariassennek, majd kiharcolta a büntetőt, amelyből a norvég megszerezte a második gólját. Milánóban is sokat érhet ez a párosítás. Amíg a védők a szélsőre figyelnek, Zachariassen érkezhet közéjük.

Nem ijed meg a kihívástól. A Celtic a 44. percben egyenlített, a Fradi még a szünet előtt visszavette a vezetést, a 47. percben pedig már 3–1-re állt. A San Siróban is lehet olyan időszak, amikor minden a hazaiak felé billen. A ferencvárosiak azonban már megmutatták, hogy ilyenkor is mernek támadni.

Az idő a Fradinak dolgozik. A zöld-fehéreknek kilenc pontjuk van, a Milannak három, ráadásul a Benfica már nyert a San Siróban. Ha egy óra után döntetlen az állás, a hazaiaknak egyre többet kell kockáztatniuk. Bamidele Yusufnak elég lehet egyetlen labda, amelyet a fellépő védő mögé kap…

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fotó 2026.11.04.

Bejárta az AC Milan stadionját a Ferencváros (Fotók: Árvay Károly, Szabó Miklós)

ÖT ÉRV A MILAN MELLETT

A derbigyőzelem lendülete. A Milan szombaton 3–1-re legyőzte a városi rivális, címvédő Intert, vagyis nagy önbizalommal várja a Fradit. Már az első félidőben háromszor betalált, megmutatva, milyen veszélyes, ha elkapja a ritmust. Egy ilyen siker után a játékosok bátrabban vállalják az egyéni megoldásokat, és könnyebben átlendülnek a nehéz időszakokon. 

A San Siro előnye. A Ferencvárosnak idegenben, a San Siróban kellene folytatnia hibátlan El-szereplését. A hazai közönség támogatása különösen egy erős milánói kezdésnél lehet fontos: ha a Milan nyomás alá helyezi vendégét, a magyar csapatnak egyszerre kell megbirkóznia az ellenfél támadásaival és a stadion atmoszférája jelentette lelki teherrel.  

Veszélyes tartalékok. A várható rotáció sem feltétlenül gyengíti meg döntően a Milan támadójátékát. A kezdőbe kerülő Alphadjo Cissé Salzburgban mesterhármast, a Bologna ellen két gólt szerzett. A Fradi számára figyelmeztető jel, hogy a derbin csereként számításba vett futballista is képes egymaga eldönteni egy mérkőzést. 

Bizonyított támadóerő. A Milan a Salzburg otthonában aratott 4–0-s sikerrel már megmutatta, hogy ebben az El-idényben is képes fölényes győzelemre. Az eredmény nem garantál újabb sikert, de jelzi a támadósor lehetőségeit: ha összeáll a játéka, nem csupán szoros mérkőzéseken, egyetlen találatra támaszkodva tud három pontot szerezni. 

Erős győzelmi kényszer. Három forduló után mindössze három pontja van a Milannak, ezért hazai pályán különösen fontos neki a győzelem. A Fradi kilenc ponttal érkezik, az olaszok viszont már nemigen engedhetnek meg maguknak újabb kisiklást. Ez önmagában nem minőségi előny, de indokolhatja a nagy intenzitású milánói fellépést.

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EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Csütörtök, 18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 

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