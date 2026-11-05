Hazai pálya kontra zöld-fehér bátorság – érvek a Milan és a Fradi mellett

ÖT ÉRV A FERENCVÁROS MELLETT

Nagyot lehet dobbantani. Míg a hazai játékosok számára a csütörtöki egy mérkőzés a sok közül, a ferencvárosi futballisták életük (egyik) nagy meccsére készülnek. Biztosan akadhat köztük, aki arra gondol, hogy a kiemelkedő teljesítmény a San Siróban többet érhet bármelyik bemutatkozó videónál.

Tesztelni kell a fiatal kapust. A Bournemouthban kiállított Mike Maignan eltiltását tölti, így várhatóan a 21 éves Lorenzo Torriani védi a Milan kapuját. Érdemes lenne korán munkát adni neki, egy élesen belőtt labdánál az is kiderülhet, mennyire érteti meg egymást a védőivel, amikor velük egyszerre kell döntenie.

Veszélyes szerb, norvég duó. Veljko Birmancsevics a Plzen ellen gólpasszt adott Kristoffer Zachariassennek, majd kiharcolta a büntetőt, amelyből a norvég megszerezte a második gólját. Milánóban is sokat érhet ez a párosítás. Amíg a védők a szélsőre figyelnek, Zachariassen érkezhet közéjük.

Nem ijed meg a kihívástól. A Celtic a 44. percben egyenlített, a Fradi még a szünet előtt visszavette a vezetést, a 47. percben pedig már 3–1-re állt. A San Siróban is lehet olyan időszak, amikor minden a hazaiak felé billen. A ferencvárosiak azonban már megmutatták, hogy ilyenkor is mernek támadni.

Az idő a Fradinak dolgozik. A zöld-fehéreknek kilenc pontjuk van, a Milannak három, ráadásul a Benfica már nyert a San Siróban. Ha egy óra után döntetlen az állás, a hazaiaknak egyre többet kell kockáztatniuk. Bamidele Yusufnak elég lehet egyetlen labda, amelyet a fellépő védő mögé kap…