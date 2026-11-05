Sipos Adrián: A teljesítményem alapján nem mondhatnánk, hogy nincs ott a helyem a válogatottban

A 36 éves beálló 2018 óta 112 mérkőzésen 54 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Kilenc világversenyen vett részt, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezettnek, illetve olimpikonnak mondhatja magát. A Ligetvári Patrikkal alkotott védőpárosukat a csapattársakon kívül több külföldi szakíró és edző is dicsérte az elmúlt években.

Sipos az MTI érdeklődésére elmondta, szeptember közepén a lengyelországi Bajnokok Ligája-mérkőzésük után beszélt először személyesen Sótonyi Lászlóval.

„Megkérdezte, hogyan látom a jövőt, mit szeretnék, tehát az alapvető dolgokat. A taktikai részekbe abszolút nem mentünk bele. Ezután ő is felvázolta, mit szeretne a válogatott körül, tehát normális beszélgetés volt” – mesélte.

A júliusban kinevezett kapitány egy hónappal később közölte, nem számol vele és nem hívja meg a novemberi Eb-selejtezőkre, mert más koncepciót és fiatalabb játékosokat szeretne.

„Ez az ő döntése, amit teljes mértékig el kell fogadni, és reméljük, megtalálja azokat, akik tudnak helyettesíteni, vagy még jobban teljesítenek az én pozíciómban. Még annyit említett, hogy a bő keretben bent vagyok, tehát ha szeretne, elméletileg hívhat a válogatottba. Nem tudom, hogy erre sor kerül-e, majd a jövőben meglátjuk” – magyarázta.

A beálló szerint az új szakmai stáb célja, hogy még jobban megfiatalítsa a keretet, ezért nem szeretne velük, idősebbekkel dolgozni, inkább az új generáció képviselőire számít.

Siposon kívül Rodríguez Álvarez Pedro, Bodó Richárd, Krakovszki Zsolt, Pergel Andrej, Bóka Bendegúz és a sérült Bánhidi Bence sem szerepel a jelenlegi csapatban, amely csütörtökön (ma) Montenegróval játszik Eb-selejtezőt Tatabányán, vasárnap pedig Koszovó vendége lesz.

„Ami a teljesítményemet illeti, valószínűleg nem mondhatnánk, hogy nincs ott a helyem a válogatottban, mivel talán én vagyok az a magyar férfi kézilabdázó, aki most a legmagasabb szinten játszik. Elég sok játékperc van mögöttem a Bundesligában, de valószínűleg nem csak a teljesítményt nézte, hanem a koncepciót, vagy a jövőt megalapozó építkezést, de ebbe nem mentünk bele, és én sem kérdeztem, miért döntött így” – nyilatkozta Sipos.

Hozzátette, sokan keresték és kérdezték, mi történt, számára pedig jó visszajelzés, hogy „számítok az embereknek”. Mint mondta, az életkorával nem tud mit csinálni, az idő kerekét nem tudja visszaforgatni, viszont a játékán tud még javítani, vagy legalább ezen a szinten tartani.

„Márpedig azt gondolom, az utóbbi években sikerült elég magas szinten tartani, hiszen a Bundesliga mellett a BL-ben is játszom, ami eléggé kiemelkedő a mezőnyben” – jegyezte meg.

A szombathelyi születésű és nevelésű beálló – aki volt a CSM Bacau, a Székelyudvarhely, a Tatabánya és a Veszprém játékosa is – viszonylag későn érő típusnak tűnik, mivel a válogatottban 28, a BL-ben 31, a Bundesligában pedig 33 évesen mutatkozott be.

Meglátása szerint az évek során egyre jobban beérett az a sok tapasztalat, technikai tudás, amit edzőitől, valamint csapattársaitól elsajátított és beépített a játékába. Ehhez idő kellett, ráadásul pályafutása elején nem élcsapatokban és élbajnokságokban szerepelt. Sokáig sérült is volt, ezért is fordulhatott elő, hogy később érett be a munkája.

„Most viszont maximálisan tudok teljesíteni a legmagasabb szinten, és ami az egyik legfontosabb a mai világban, hogy nagyon kevés sérüléssel tudom ezt lehozni. Véleményem szerint nem elég a fizikai adottság és a fiatalság, ha fejben nem tudsz bizonyos dolgokat” – közölte.

Sipos június végén a közösségi oldalán terjedelmes, érzelmes bejegyzésben búcsúzott a 12 nappal korábban menesztett Chema Rodríguez szövetségi kapitánytól, de nem tartja valószínűnek, hogy emiatt nem került be a válogatott mostani keretébe.

„Szerintem a sportban nem azt kell nézni, hogy az ember mit gondol, hanem leginkább azt, hogyan teljesít. Nem gondolom, hogy bármi rosszat tettem ezzel, hogy megosztó, vagy rossz dolgot írtam volna. Merem állítani, hogy a csapat 95 százaléka nagyon szeretett vele dolgozni. Szerintem jó dolog, ha a játékosok szeretik az edzőjüket, és nem szégyen nyilvánosan elmondani, ha az ember jól érzi magát” – mondta.

A rutinos védekezőspecialista ezúttal is hangsúlyozta, nagyon sajnálta a spanyol szakvezető távozását, mert szerinte a válogatott egyik legsikeresebb korszakát élték meg vele, egy-két hullámvölggyel. A legfrissebb fejlemény, hogy – májusban – nem jutottak ki a világbajnokságra, de hosszú évek után ott voltak az olimpián, a 2024-es Európa-bajnokságon pedig a legjobb eredményt érték el az ötödik hellyel.

„Nagyon boldog vagyok, és büszke arra, amit eddig le tudtam rakni az asztalra címeres mezben. Chemával többször közel álltunk a legjobb négy közé jutáshoz, és nagyon bíztam benne, hogy az apróságok egyszer végre a mi oldalunkra állnak egy olyan mérkőzésen, ami csak egy hajszállal dől el, de nem adatott meg, hogy ezt elérjük.”

Felidézte, amióta Németországba került, sokkal komolyabb let a megterhelés, a mentális és taktikai felkészülés. Minden téren sokkal nehezebb egy szezon, nincs szabadnapja, nincs pihenője, szinte semmire nincs ideje, de a válogatottba mindig boldogan ment.

„A következő álmom az olimpia volt, ebben éltem, de most kicsit megingott a dolog.”

A Melsungen továbbjutott a BL első csoportkörének legerősebb négyeséből, szerinte már ez is elég nagy dolog, mert egyrészt olyan ellenfelekkel versenyeztek, amelyek több éve BL-résztvevők, és szeretnének a négyes döntőbe jutni, másrészt a német csapatnak nagyon sok a sérültje, ahogyan a korábbi években is.