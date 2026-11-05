Jégkorong: három győzelem és egy vereség a fiúválogatottaktól

Az U20-as férfi jégkorong-válogatott 1–0-ra kikapott a franciáktól a Vasas Jégcentrumban zajló Négy Nemzet-tornán. Az U18-asok „Piros csapata” 6–3-ra nyert az olaszok ellen a Tüskecsarnokban, míg a „Fehér csapat” 4–3-ra verte a lengyeleket Miskolcon. Az U16-os fiúk 3–1-re legyőzték a szlovénokat Győrben.

Az U18-as leányválogatott „Piros” fele 3–2-re felülmúlta a svájciakat Pozsonyban, míg a „Fehérek”...

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