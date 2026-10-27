Golovin Vlagyimir: Megmutatták a lányok, hogy közösen sok mindenre képesek

Nagyot fordult a világ szeptember vége óta, ez igaz a magyar női kézilabda-válogatott játékára is. Golovin Vlagyimir Európa-bajnoki bronzérmes együttese egy hónapja két vereséget szenvedett el az Európa-kupa bukaresti négyes döntőjében Norvégia, majd Románia ellen, az elmúlt héten azonban már két kiváló meccsel zárta az újabb összetartást a világelithez tartozó, olimpiai ezüstérmes világbajnoki harmadik franciákkal szemben. A győri döntetlen, majd a strasbourgi győzelem már abszolút bizakodásra adhat okot az év végi kontinenstorna előtt.

Tóvizi Petra, a magyar válogatott beállója a Sport Tv-nek: – Teljes csapatmunka volt, azt éreztem, hogy annyira jól mozog a védőfalunk, annyira együtt voltunk, hogy jobbra is, balra is néztünk, ott álltunk szorosan egymás mellett – ez önbizalmat ad, mert látjuk, hogy együtt képesek vagyunk erre. Erről is beszéltünk a héten, hogy bár nehéz, mert ezek nem tétmeccsek, de ezeket is ki kell használnunk arra, hogy fejlődjünk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert amit beszéltünk, betartottuk és nagyon együtt voltunk. Sébastien Gardillou, a francia válogatott szövetségi kapitánya: – Jogos volt korán időt kérnem másodszor is, mert túl sokszor veszítettük el a labdát, a vasárnapi második meccs első félidejében tizenegyszer, míg a győri első találkozón összesen csak tízszer. Kapkodásba és rossz passzokba kényszerítettek minket. Csalódott vagyok, hogy itthon kikaptunk. A magyar együttes erőssége a támadásokban rejlik, és el kell ismerni, hogy bár ez volt a tervünk, nem tudtuk visszaszorítani és megakadályozni a lövéseit. Ez a teljesítmény nem volt elég ahhoz, hogy a legjobbunkat hozzuk egy ilyen szintű riválissal szemben. Tanulnunk kell ebből, ez a meccs felért egy ébresztővel. VÉLEMÉNYEK

„Nyilván az is befolyásolta a teljesítményünket, hogy most nem öt hónap telt el a két összetartás között, hanem csak három hét – tekintett vissza Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A másik tényező, hogy tisztában voltunk azzal, hol tartunk, milyen hiányosságaink voltak a romániai Európa-kupa-szereplés során. Akkor inkább egyénileg próbáltuk megoldani a dolgokat, de kiderült, ez nem működik. Egyértelmű, hogy jó játékosaink vannak, azonban az erősségünk a csapatmunka, az elmúlt héten az edzéseken és a franciák elleni két mérkőzésen is ezzel foglalkoztunk és meg is mutatkozott a játékunkon, közösen sok mindent meg tudtunk oldani egy erős ellenféllel szemben is. Nagyon ritka, hogy egy rivális az öt egyes védekezést alkalmazza, a franciák viszont ezt sokáig csinálták, és magas szinten is művelik ezt a védekezési szisztémát. Nehéz volt megoldanunk, de valahogy mindig megtaláltuk a lövőhelyzetet. A jövőre nézve fontos, hogy még többet foglalkozzunk ezzel, mert a norvégokat is láttuk már így védekezni. Összességében az elmúlt hét végig nagyon jól alakult, remekül koncentrált a csapat az edzéseken és a mérkőzéseken is. Nem mondom, hogy minden tökéletes volt, mert olyan nem létezik, van hová fejlődni, ez egyértelmű, de megmutatták a lányok, hogy közösen sok mindenre képesek.”

A kapitánynak azt is felvetettük, hogy ez a játék és a csapatrészek összhangja már sokkal inkább emlékeztetett arra, amit a két évvel ezelőtti, bronzérmet hozó, részben hazai rendezésű kontinenstornán láttunk a magyar válogatottól.

Golovin Vlagyimir (Fotó: Török Attila)

„Ez egyértelmű, az összetartás első napján volt egy megbeszélésünk, amelyen éppen azt mondtam a játékosoknak, hogy mindenki azt várja tőlünk, amit két éve mutattunk – folytatta Golovin. – Az elmúlt napokban már kezdtünk arra a csapatra hasonlítani, amelyik bronzérmes lett a legutóbbi Eb-n. A védekezésünket kiemelném, persze adódnak még hiányosságok abban a játékelemben is, mert, ha beszorulunk a vonalra, akkor máris sebezhetővé válunk. A franciák elleni második meccsen sokkal jobban védekeztünk, mert láttuk az első találkozó után, hogy min kell javítani. Az kell, hogy ezt hatvan percen keresztül hozzuk, mert most még a fáradtság is közrejátszott, és a kispadról érkezőknek is fel kellett venniük a ritmust, de összességében ki kell emelnünk a védelem teljesítményét, mert kevés gólt kaptunk beállóból is, megoldottuk a Sarah Bouktittal szembeni védekezést. A második összecsapáson Oriane Ondono nagyon hiányzott a franciáknak, ez látszott, de azt kell legyőznünk, akivel szembe kerülünk: nekik hiányzott, mi pedig ezt kihasználtuk. Böde-Bíró Blanka kapusteljesítménye is hibátlan volt nálunk a hajrában Strasbourgban. Szóval az összkép sokkal jobb, mint egy hónapja. Szeptemberben is adódott sok jó momentumunk, de a lényeg, hogy a játékosok tudják, egyénileg jó kézilabdázók, a nehéz feladatokat viszont csakis csapatként lehet és kell is megoldaniuk.”

A közvetlen Eb-felkészülés a november 23-i héten indul, azon a hétvégén a tatabányai felkészülési tornán játssza utolsó két edzőmeccsét az osztrákok és a szlovákok ellen a Golovin-csapat, amely december 3-án Montenegró ellen kezdi el az Eb-csoportkörös szereplését Nagyváradon.

MAGYAR MÉRLEG A FRANCIÁK ELLEN AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN

2024

Olimpia, csoportkör (Párizs): 28–31

Felkészülési meccs (Toulon): 30–27

Felkészülési meccs (Párizs-Tremblay): 22–26

Eb, középdöntő (Debrecen): 27–30

Eb, a 3. helyért (Bécs): 25–24

2026

Felkészülési meccs (Győr): 29–29

Felkészülési meccs (Strasbourg): 27–25