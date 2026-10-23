Ökölvívás: Toldi Lia döntős az U15-ös Európa-bajnokságon
A trabzoni U15-ös ökölvívó kontinensviadal ötödik napján Toldi Lia bejutott a fináléba.
A hazai szövetség beszámolója szerint az 57 kilogrammos Toldi Lia remekül bokszolt az elődöntőben, ennek köszönhetően pontozásos győzelmet aratott az azeri Ojagova ellen, így súlycsoportjában az aranyéremért küzdhet majd.
(Kiemelt képünkön forrása: MÖSZ/Facebook)
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