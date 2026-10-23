Ökölvívás: Toldi Lia döntős az U15-ös Európa-bajnokságon

A hazai szövetség beszámolója szerint az 57 kilogrammos Toldi Lia remekül bokszolt az elődöntőben, ennek köszönhetően pontozásos győzelmet aratott az azeri Ojagova ellen, így súlycsoportjában az aranyéremért küzdhet majd.

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