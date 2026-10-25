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Alpesisí-vk: Pinheiro Braathen sikerével indult a szezon

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 14:07
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Pinheiro Braathen a győzelem felé száguld (Fotó: AFP)
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Pinheiro Braathen alpesí sí óriás-műlesiklás
A brazil Lucas Pinheiro Braathen nyerte a férfi óriás-műlesiklást az alpesisí-világkupa söldeni idénynyitóján.

A norvég születésű, 2024 óta brazil színekben versenyző Braathen – a szám olimpiai bajnoka – az első futamot megnyerte, a másodikban pedig előnyét megőrizve diadalmaskodott.

Mögötte két svájci versenyző állhatott fel a dobogóra: Loic Mellard lett a második, az összetett vk-címvédő Marco Odermatt pedig a harmadik.

ALPESI SÍ, VILÁGKUPAVERSENY, SÖLDEN
Férfi óriás-műlesiklás
1. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 1:44.72 perc (52.40 másodperc/52.32 mp)
2. Loic Mellard (svájci) 1:45.20 p (52.64 mp/52.56 mp)
3. Marco Odermatt (svájci) 1:45.21 p (52.95 mp/52.26 mp)
 

 

Pinheiro Braathen alpesí sí óriás-műlesiklás
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