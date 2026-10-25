NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a sereghajtó Csákvár a hetedik Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, XXX néző. Vezeti: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B., Lorentz, Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös, Rab Bence, Ottucsák, Zachán – Kovács P., Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hét forduló óta nyeretlen Csákvár az előző fordulóban a Kecskemétet legyőző Mezőkövesd ellen.
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