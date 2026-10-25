Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Paks 0–1

NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.10.25. 14:44
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A kék mezes Mezőkövesd a Kecskemét után a Csákvárt is legyőzné (Fotó: Réti Attila, archív)
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Csákvár NB II élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 11. fordulójában a sereghajtó Csákvár a hetedik Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, XXX néző. Vezeti: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B., Lorentz, Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös, Rab Bence, Ottucsák, Zachán – Kovács P., Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hét forduló óta nyeretlen Csákvár az előző fordulóban a Kecskemétet legyőző Mezőkövesd ellen.


 

 

Csákvár NB II élő közvetítés Mezőkövesd
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