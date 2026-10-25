NB II: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, XXX néző. Vezeti: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)

CSÁKVÁR: Bozó – Vas B., Lorentz, Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z., Dencinger – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös, Rab Bence, Ottucsák, Zachán – Kovács P., Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hét forduló óta nyeretlen Csákvár az előző fordulóban a Kecskemétet legyőző Mezőkövesd ellen.



