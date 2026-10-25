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NB I: Vasas–Paks 0–1

Női kézi felkészülés: Franciaország–Magyarország

RUSZNÁK GYÖRGYRUSZNÁK GYÖRGY
2026.10.25. 14:46
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Fotó: Kovács Péter
Címkék
Magyarország női kézilabda közvetítés Franciaország magyar női kézilabda-válogatott
A magyarországi döntetlen után újra összecsap a két válogatott felkészülési mérkőzésen, ezúttal Franciaországban. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni második felkészülési mérkőzésre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC)

Az előző felkészülési mérkőzésen
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 29–29 (15–13)

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Magyarország női kézilabda közvetítés Franciaország magyar női kézilabda-válogatott
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