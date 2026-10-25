Női kézi felkészülés: Franciaország–Magyarország

A magyarországi döntetlen után újra összecsap a két válogatott felkészülési mérkőzésen, ezúttal Franciaországban. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni második felkészülési mérkőzésre

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC) Az előző felkészülési mérkőzésen

Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 29–29 (15–13)



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