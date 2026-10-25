Eddig nem bír egymással a Vasas és a Paks

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

VASAS FC–PAKS FC 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. Vezeti: Karakó

VASAS: Engedi – Hej (Pethő B., 85.), Sztojka (Mezei, 71.), Csóka D., Doktorics – Hidi, Baráth – Kovácsréti, Urblík, Girsik (Molnár Cs., 64.) – Koszta (Pálinkás, 71.). Vezetőedző: Erős Gábor

PAKS: Gyetván – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M., Papp K., Balogh B. (Tóth B., 79.) – Hahn (Horváth K., 60.), Szalai J. (Windecker, 86.) Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Vécsei (80.)

Sárga lap: Girsik (11.), Urblík (14.), Hidi (56.), Kovácsréti (66.), Baráth (76.), ill. Lenzsér (36.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ A 25. mérkőzés következik a két csapat között az NB I-ben. Az eddigi összecsapások a tolnaiak dominanciáját mutatják, hiszen a Vasas 7, a Paks 15 győzelmet aratott, döntetlent pedig csupán 2-szer játszottak.

♦ Legutóbb a 2022–2023-as évadban találkoztak az élvonalban, és akkor kiegyenlített volt a párharcuk. Először Budapesten ikszeltek, majd mindkét csapat egy góllal nyerte meg az idegenbeli meccsét. Az atomvárosban Novothny Soma góljával a piros-kékek 1–0-ra, Angyalföldön Hahn János egy góljával, valamint a 40. születésnapját éppen szombaton ünneplő, műtétje után jelenleg még harcképtelen Böde Dániel duplájával 3–2-re a zöld-fehérek győztek.

♦ A Vasas pályaválasztása mellett kiegyenlített a mérlegük, mindkét együttes 6-szor nyert és egyedül 2022 augusztusában ikszeltek, amikor fordulatos meccsen 2–2-es lett az eredmény.

♦ Az előző 4 esztendőben kétszer is összekerültek a Magyar Kupa negyeddöntőjében: 2023 márciusában az atomvárosban a vendég piros-kékek szinte végig vezetve 3–2-re diadalmaskodtak, aztán egy évre rá az Illovszky-stadionban hosszabbítás után úgy nyertek 5–2-re a tolnaiak, hogy a jelenleg sérült Tóth Milán tizenegyesével a 85. perctől az akkor még NB II-es Vasas volt előnyben, majd a Paks Papp Kristóf révén a 90. percben egyenlített. Böde akkor is kétszer, Hahn pedig egyszer talált be.

♦ A Vasas legutóbb 1–0-ra alulmaradt az MTK vendégeként, pedig a megelőző 3 fordulóban nemcsak veretlen volt, hanem a legtöbb pontot (7) gyűjtötte a mezőnyben (2 diadal, 1 iksz). A mérkőzés után elterjedt, hogy lemondott Erős Gábor, ám ezt később mind a piros-kékek mestere, mind a klub cáfolta. Itt érdemes megjegyezni, hogy az eddigi 10 forduló alatt még egyetlen vezetőedző sem távozott a csapatoktól, erre még sosem volt példa a 12 résztvevős, 33 fordulós bajnoki szisztéma 2015-ös bevezetése óta.

♦ A Paks is hullámzó teljesítményt nyújt mostanában, hiszen a legutóbbi 4 fordulóban 2 győzelem és 2 vereség a mutatója, az előző körben otthon maradt alul 2–1-re az ETO-val szemben.

♦ Mint már megszokhattuk, most is Bognár György együttesének mérkőzésein esik átlagban a legtöbb gól az NB I-ben (3.90/meccs), ráadásul a zöld-fehérek 20 találatánál sincs több jelenleg. A 19 kapott góljukkal viszont hátulról a harmadik a tolnai együttes.

♦ A piros-kékek otthoni mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, ezzel a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton. A legutóbbi 3 angyalföldi meccsükön mindhárom eredménytípus előfordult, viszont a vezetést rendre az ellenfél szerezte meg.

♦ A tolnaiak az első házon kívül győzelmüket éppen legutóbb, Kisvárdán aratták (1–0), és 1–1–2-es mérlegükkel a mezőny alsó harmadában állnak a vendégtabellán. (P. GY.)