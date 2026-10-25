Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Jóny Márk második lett az U16-os európai Masters-versenyen

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2026.10.25. 10:15
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Tenisz Jóny Márk utánpótlás utánpótlássport
Jóny Márk két szettben kikapott a Monte Carlóban rendezett U16-os Tennis Europe Masters-torna döntőjében.

Jóny Márk a döntőig hibátlanul menetelt a Monte Carló-i U16-os Tennis Europe Masters-versenyen, azonban a fináléban a lengyel Blazej Krzysko 6:4, 6:1-re legyőzte.

Mint arról beszámoltunk, a Tenisz Műhely ígérete a mesterverseny B-csoportjában előbb 6:2, 6:3-as győzelmet aratott az örmény Arno Avetiszjan ellen, majd mindössze egy gémet veszített (6:1, 6:0) az orosz Dmitrij Artemev kihívójaként. Jóny a harmadik találkozóján aztán 6:1, 6:4-re múlta felül a szerb Luka Koszticsot, amivel bejutott a döntőbe.

(Kiemlet képünk forrása: Hungarian Tennis/Facebook)

 

 

Tenisz Jóny Márk utánpótlás utánpótlássport
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