Labdarúgás: Hollandia négy góllal nyert az U19-es női válogatott ellen

A 2027-es Eb-re készülő együttes pénteken Telkiben 5–1-re kapott ki Németországtól, hétfőn pedig Felcsúton 4–0-ra veszített Hollandia ellen.

A jövő nyári kontinensviadalon nyolc válogatott vehet részt, azonban még egy csak induló biztos: Magyarország. Igaz, ehhez az is kellett, hogy hazánk adhasson otthont az eseménynek – a rangos viadalra való felkészülést szolgálták a topcsapatok elleni meccsek.

"Az első félidőben nem működött, amit elterveztünk, de azt is látni lehetett, hogy az egyébként is nagyon erős hollandok alaposan készültek belőlünk – kezdte értékelését az mlsz.hu-nak Gajdóczi Tibor szövetségi edző. – Elkerülhető gólokat kaptunk, de a szünetben sok mindent át tudtunk beszélni a csapattal, és a szünet már jobban néztünk ki. Szervezettek voltunk, nemigen tudtak megbontani minket. A védekezést gyakorolhattuk ezen a mérkőzésen. Az elmúlt napokban két nagyon erős csapattal játszottunk, nincs okom elmarasztalni senkit, sőt a harcosság, a mentalitás és a bátorság feltétlenül dicsérhető.

Magyarország–Hollandia 0–4 (0–3)



Magyarország: Krizsán Nikolett (Orosz Gabriella, 88.) – Szántó Hédi (Simon Luca, 88.), Sági Panna, Vadász Lara, Gágyor Zille – Brekovszki Julianna, Hanász Vanda –Soós Réka (Árvay Sára, 60.), Kovács Petra, Gégény Petra (Való Vivien, 88.) – Pethe Olívia (Farkas Panna, 79.)



Gólszerző: Pennock (11.), Gelevert (17.), Altena (45+1.), Renfurm (70.)

(Kiemelt képünk forrása: mlsz.hu)