Kézilabda: vb-elődöntős az U16-os leányválogatott

Guinea és Fehéroroszország legyőzése után Paraguayt is felülmúlta az U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló világbajnokság csoportkörében. Pigniczki Krisztina együttese 41–30-ra verte meg a dél-amerikaiakat, a mieink közül a legeredményesebb az egyaránt nyolc gólt szerzett Kiss Katinka és Tarjányi Luca volt.

A magyar csapat a csoportelsőségnek köszönhetően a vb elődöntőjébe jutott, és Kínával mérkőzhet meg a fináléért csütörtökön, itthoni idő szerint 18.15-kor.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)

Magyarország–Paraguay 41–30 (21–16)

A mérkőzés jegyzőkönyve



A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:

Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)



Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt képünk forrása: IHF)