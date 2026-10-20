Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: vb-elődöntős az U16-os leányválogatott

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2026.10.20. 22:57
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kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Megnyerte a csoportját, Kínával játszik a döntőbe jutásért az U16-os leány kézilabda-válogatott a marokkói világbajnokságon.

Guinea és Fehéroroszország legyőzése után Paraguayt is felülmúlta az U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló világbajnokság csoportkörében. Pigniczki Krisztina együttese 41–30-ra verte meg a dél-amerikaiakat, a mieink közül a legeredményesebb az egyaránt nyolc gólt szerzett Kiss Katinka és Tarjányi Luca volt.

A magyar csapat a csoportelsőségnek köszönhetően a vb elődöntőjébe jutott, és Kínával mérkőzhet meg a fináléért csütörtökön, itthoni idő szerint 18.15-kor.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)
Magyarország–Paraguay 41–30 (21–16)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:
Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)

Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt képünk forrása: IHF)

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