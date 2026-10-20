Gulácsiék két góllal is vezettek a magyarjait nélkülöző Liverpool otthonában, de pont nélkül maradtak

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–VILLARREAL (spanyol) 4–3 (2–2)

Liverpool, Anfield, 59 610 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (Wirtz, a szünetben), Jacquet (J. Gomez, 74.), Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (McConnel, 81.), A. Mac Allister – Ngumoha (Barcola, 74.), Koumas (Isak, 68.), Gakpo. Menedzser: Andoni Iraola

VILLARREAL: Gulácsi – Mourino, P. Navarro, R. Veiga, Cardona – N. Saliba (Oluwaseyi, a szünetben), P. Gueye – Buchanan (A. Freeman, 60.), Comesana (G. Moreno, 78.), Moleiro (Foyth, 54.) – Mikautadze (A. Pérez, 60.). Vezetőedző: Inigo Pérez

Gólszerző: A. Mac Allister (36., 65.), R. Araújo (45+2.), Wirtz (68.), ill. Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)

Egyetlen tétmeccsen sem védett a Liverpool labdarúgójaként Gulácsi Péter, ám tizenhét esztendős korától hat éven át a világhírű klub kötelékébe tartozott, vagyis nem szorul magyarázatra, miért lehetett számára különleges alkalom a Villarreal kapusaként Bajnokok Ligája-találkozón visszatérni az Anfieldbe. Alakulhatott volna úgy, hogy a kezdő sípszó pillanatában három magyar futballista is a pályán van, ám Szoboszlai Dominik játékára a combsérülése miatt eleve nem volt esély, Kerkez Milos pedig a kispadon ülte végig a meccset.

Gulácsi a kapott gólokról nem tehetett (Fotó: Getty Images)

Még négy perc sem telt el, Virgil van Dijk hatalmasat hibázott, röviden fejelte haza a vendégek által mélységből felívelt labdát, Zsorzs Mikautadze lecsapott rá, és az öt és feles bal sarkáról a bal alsó sarokba lőtt. Hideg zuhany volt ez a javából a hazaiaknak, az meg pláne, amikor a 29. percben Nathan Saliba remek passza után Sergi Cardona 13 méterről megduplázta a spanyol csapat előnyét. Ne hallgassuk el, kellett hozzá az is, hogy a játékvezető, Szymon Marciniak a vendégek labdaszerzésénél jó érzékkel alkalmazzon előnyszabályt, és hogy a Liverpool balhátvédje, Konsztandinosz Cimikasz „belógjon”, így Saliba miatta nem indult lesről.

Cardona (balra) gólt szerzett, majd a második hazai gólnál nagyot hibázott (Fotó: Getty Images)

A semmiből, szöglet után Alexis Mac Allister szépített gyönyörű fejessel – Gulácsi Péter nem tehetett a gólról –, majd a játékrész hajrájában Rio Ngumoha beívelésénél Cardona ki akarta engedni a labdát a hosszú oldalon, ám mögötte érkezett Ronald Araújo, és a földről felpattanó labdát a bal sarokba stukkolta. Fordulás után lendületben maradt a Liverpool, Ngumohával nem bírtak a spanyolok, a 65. percben a passzát Mac Allister váltotta gólra, aztán Florian Wirtz is betalált: kétgólos vezetésnél aligha fordult meg Gulácsi Péter fejében, hogy csapata pont nélkül tér haza – az első fél óra nem azt mutatta, hogy a végén még szépítő Villarreal sima vereséget szenved. 4–3