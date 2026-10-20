Kétszer egyenlített a Barcelona, de végül nem tudta megállítani a PSG-t

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–BARCELONA (spanyol) 4–2 (1–0)

Párizs, Parc des Princes, 47 421 néző Vezette: Oliver (angol)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 59.), Pacho, L. Hernandez (Mayulu, 78.) – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – D. Doué (Zaire-Emery, 78.), O. Dembélé (F. Torres, 20.), Kvarachelia (Akliouche, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique

BARCELONA: J. García – Espart (Balde, 74.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Bernal (Rodri, 60.), Pedri (Gavi, 60.) – Yamal, Olmo (Fermín López, 27.), Gordon – Raphinha (Adeyemi, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: D. Doué (38.), L. Hernandez (72.), Vitinha (81.), F. Ruiz (86.), ill. Espart (55.), Yamal (79.)

A teljes BL-alapszakasz egyik slágermeccsét játszotta a PSG és a Barcelona, ennek a katalánok úgy vágtak neki, hogy minden sorozatban megnyerték mindegyik mérkőzésüket az idényben. A Bajnokok Ligája címvédője ezzel szemben többször botlott a bajnokságban, viszont az utolsó hat tétmeccsét már megnyerte, így a BL-ben szintén hibátlan volt. Szinte mindenki sokat várt az összecsapástól, és nem is kellett csalódnunk, helyzetekből nem volt hiány – s mint végül is kiderült, gólokból sem.

A Paris Saint-Germain már a második percben eltalálta a kapufát, Hvicsa Kvarachelia járt közel a gólhoz. A Barca többször is eladta a labdát a saját térfelén, de Ousmane Dembélé és Désiré Doué lövésénél is megúszta, hogy hátrányba kerüljön. Aztán a katalánok is magukhoz tértek, sikerült veszélyeztetniük, ám csak kisebb helyzetekig jutottak. Közben a párizsiak elveszítették Dembélét, aki a bal combjához kapott, Ferran Torresnek kellett beállnia helyette. Másodpercekkel a csere után Raphinha került nagy helyzetbe, Matvej Szafonov bravúrral védett, majd a másik oldalon Joan Garcíának is nagyot kellett védenie – arccal – Ferran Torres ziccerénél.

Aztán a Barca is kényszerűségből cserélt, Dani Olmo dőlt ki a sorból (még fél óra sem telt el...), nem sokkal később pedig tűzijátékot láthattunk a vendégkapu előtt, de Ferran Torres, Asraf Hakimi és Fabián Ruiz sem tudott betalálni. Csak megszerezte a vezetést a PSG, Lamine Yamal labdaeladása után Désiré Doué került lövőhelyzetbe, és 18 méterről a jobb alsóba vágta a labdát. Hamar egyenlíthetett volna a Barcelona, a Dani Olmót váltó Fermín López ziccerben Szafonovba lőtt, így maradt a hazai előny.

Désiré Doué (balra, kékben) szerezte a mérkőzés első gólját (Fotó: Getty Images)

A második félidő elején Asraf Hakimi hagyott ki ziccert, amire ráfázott, mert pár percre rá a 19 éves Xavi Espart egyenlített, aki először kezdett BL-mérkőzésen. Újabb sérülés nehezítette a franciák dolgát, Hvicsa Kvarachelia is kidőlt a sorból, s abból kiindulva, hogy úgy kellett letámogatni a pályáról, lehet, hosszabb időre elveszítette a PSG a grúz támadót. A következő percekben a Barca került fölénybe, Gavi pedig ziccerbe, azonban Szafonov újabb nagy védést mutatott be. Nagyjából tíz perc után visszavette az irányítást a címvédő, és ugyan Ferran Torres még csak a kapufát találta el, egy percre rá Lucas Hernandez már a bal felsőbe fejelt Désiré Doué szögletéből.

Vitinha visszavette a vezetést a PSG-nek (Fotó: Getty Images)

Csak pár percig vezetett a PSG, Lamine Yamal ugyanis éles szögből felvarrta a léc alá a labdát, viszont még kevesebb ideig maradt döntetlen az állás, mert két perc múlva Vitinha 20 méterről a bal alsóba lőtt. Nem sokkal később pedig le is zárták a hazaiak a meccset, Asraf Hakimi centerezéséből Fabián Ruiz volt eredményes közelről. Bár még próbálkozott a Barca, újabb gólt már nem szerzett, így az idényben először pontot vesztett, egyben a veretlenségi sorozata is megszakadt 11 mérkőzés után. A PSG három forduló után is hibátlan a BL-ben, ráadásul a Slovan Bratislavának vágott hat, majd a Manchester Citynek lőtt négy gólja után a Barcelona kapuját is néggyel terhelte meg. 4–2