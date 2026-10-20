Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Toldi Lia már biztosan érmes az U15-ös Eb-n

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2026.10.20. 11:56
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Címkék
U15-ös Európa-bajnokság ökölvívás utánpótlás utánpótlássport Trabzon
A trabzoni U15-ös ökölvívó Európa-bajnokság harmadik napján Toldi Lia bejutott az elődöntőbe, míg Varga Letícia kiesett.

A hazai szövetség beszámolója szerint az 57 kilogrammos súlycsoportban induló Toldi Lia óriási küzdelemben, remek teljesítményt nyújtva, pontozással nyert az ukrán Syniavitska ellen, a négy között folytathatja, így már biztosan érmet szerez a kontinensviadalon.

Varga Letíciának (40 kg) nem sikerült a legjobb négy közé jutni, pontozással kapott ki az orosz Arlanovától.

 

Kiemelt képünkön: Toldi Lia Forrás MÖSZ/Facebook)

 

U15-ös Európa-bajnokság ökölvívás utánpótlás utánpótlássport Trabzon
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