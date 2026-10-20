Nemzeti Sportrádió

Ifi vb: Demkó Janka ötödik

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.20. 14:43
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beach sprint Demkó Janka evezés-ifi Eb utánpótlás utánpótlássport
A magyar evezős a csingtaói ifjúsági beach sprint vb-n a későbbi győztestől kapott ki a nyolc között.

Demkó Janka a leány egypárban jó versenyzéssel bejutott a legjobb nyolc közé az ifjúsági beach sprint világbajnokságon, a kínai Csingtaóban. A kiseséses folytatásban a

 

végül vb-címet szerző kínai versenyző gyorsabb volt nála.

Így a magyar lány az ötödik lett, nem sikerült a nagy álom, az első négy hely valamelyikének a megszerzése.

A szám U19-es Európa-bajnokának nem volt szerencséje, ezúttal is jó evezett, a hazai szövetség beszámolója szerint időeredménye

mind a három másik negyeddöntőben győzelmet jelentett volna.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Evezős Szövetség/Facebook)

 

 

 

 

beach sprint Demkó Janka evezés-ifi Eb utánpótlás utánpótlássport
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