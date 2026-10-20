Ifi vb: Demkó Janka ötödik

Demkó Janka a leány egypárban jó versenyzéssel bejutott a legjobb nyolc közé az ifjúsági beach sprint világbajnokságon, a kínai Csingtaóban. A kiseséses folytatásban a

végül vb-címet szerző kínai versenyző gyorsabb volt nála.

Így a magyar lány az ötödik lett, nem sikerült a nagy álom, az első négy hely valamelyikének a megszerzése.

A szám U19-es Európa-bajnokának nem volt szerencséje, ezúttal is jó evezett, a hazai szövetség beszámolója szerint időeredménye

mind a három másik negyeddöntőben győzelmet jelentett volna.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Evezős Szövetség/Facebook)