Labdarúgás: több mint 1150 fiatalperc az NB I 10. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az MTK Budapest 1–0-ra legyőzte a Vasast. A kék-fehéreknél 83 percet játszott a 18 éves Zubor Ádám és 14-et a vele egyidős Nyers Ádám. Az angyalföldi csapatban a 20 éves Engedi Márk védett, és az ugyancsak 2006-os születésű Molnár Csaba 23 percet töltött a pályán.

Szombaton a Kispest-Honvéd Nyíregyházán nyert 1–0-ra. A Spartacusban egy félidőt kapott a 19 esztendős Hős Zsombor, míg a fővárosiaknál végigjátszotta a meccset a 17 éves Somogyi Tamás, és 89 percet szerepelt a 19 éves Szamosi Ádám.

A Győr 2–1-re verte meg a Paksot idegenben. A tolnaiaknál a 19 éves Győrfi Milán 45, a 17 esztendős Wiesner Balázs 9 percig bizonyíthatott. Az ETO-ban a 19 esztendős Szép Márton végig a pályán volt, a 20 éves Umathum Ádám pedig 25 percet futballozott.

Az Újpest otthon kapott ki 1–0-ra a Puskás Akadémiától. A liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc 68 percet játszott, míg a felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt a kapuban, a 20 éves Kern Martin 80, a 19 éves Pál Barna 77, a 18 esztendős Varga Zsombor 10 percet volt pályán.

Vasárnap a Debrecen 3–0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen. A DVSC-ben

61 percet játszott, és gólpasszt adott a 19 éves Egri Imre,

a ZTE-ben a 20 esztendős Harangi Aident 18 percre állították be.

A Kisvárda 1–1-es döntetlent ért a Ferencváros ellen. A hazai együttesben 57 percig bizonyíthatott a 20 éves Babják Miroszlav, a zöld-fehéreknél pedig az első NB I-es mérkőzésén védhetett az Európa-ligában már debütált, 20 éves Radnóti Dániel.

Az 5. fordulóban a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 10. FORDULÓJÁBAN: 1154

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+80+77+10=257

Kispest-Honvéd: 90+89=179

ETO FC: 90+25=115

Vasas: 90+23=113

MTK Budapest: 83+14=97

Ferencváros: 90

Újpest: 68

Debrecen: 61

Kisvárda: 57

Paks: 45+9=54

Nyíregyháza: 45

Zalaegerszeg: 18



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 90

Szép Márton (Győri ETO): 90

Radnóti Dániel (Ferencváros): 90

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 89

Zubor Ádám (MTK Budapest): 83

Kern Martin (Puskás Akadémia): 80

Pál Barna (Puskás Akadémia): 77

Ujváry Ferenc (Újpest): 68

Egri Imre (Debrecen): 61

Babják Miroszlav (Kisvárda): 57

Hős Zsombor (Nyíregyháza): 45

Győrfi Milán (Paks): 45

Umathum Ádám (Győri ETO): 25

Molnár Csaba (Vasas): 23

Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 18

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 10

Wiesner Balázs (Paks): 9

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Egri Imre (Debrecen) gólpasszt adott a ZTE ellen Forrás: DVSC)