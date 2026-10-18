U16-os leány kézi-vb: magabiztos győzelem a fehéroroszok ellen
A pénteki, Guinea elleni győztes kezdés után a magyar U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló, a korosztályban és a szakágban első alkalommal megrendezett világbajnokság csoportkörének második fordulójában Fehéroroszország csapatával találkozott.
Esélyekről nehéz lett volna beszélni a találkozó előtt, egy dolog volt biztos, hogy a vasárnapi rivális az első körben 38–35-ös sikerrel kezdte a tornát Paraguay ellen, így ma a B-csoport két kétpontos együttese csapott össze.
Szűk 12 perc kellett hozzá, hogy a fehéroroszok megszerezzék az első góljukat, ekkorra már öt találattal húzott el a Pigniczki Krisztina szövetségi edző vezette magyar csapat. A félidő második fele az ellenfelünknek támadásban már eredményesebben alakult, ettől függetlenül az együttesünk magabiztos előnyt tartott, 17–8-as állásnál telt le a harminc perc.
A folytatásban sikerült tovább növelni a fórt, izgalmak pedig nem nagyon voltak a meccsen, a vége 34–20 lett, a magyaroknak különösebben nem kellett megerőltetniük magukat, hogy megszerezzék a második győzelmüket is. Tötös Dóra remekelt a kapuban, közel ötven százalékkal védett, tíz lövést hárított, míg a mérkőzés legeredményesebbje kilenc góllal Tóth Boglárka lett.
A vb-mérleg tehát kettőből kettő, kedd este pedig Paraguay ellen zárják a magyarok a csoportkört. Egy vagy két pont szerzése esetén biztos az első hely a négyesben, ami azt jelenti, hogy elődöntőbe kerül a válogatott.
MAGYARORSZÁG–FEHÉROROSZORSZÁG 34–20 (17–8)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: Kína, Marokkó, Egyesült Államok, Kazahsztán
B-csoport:Magyarország, Paraguay, Guinea, Fehéroroszország
C-csoport: Németország, Üzbegisztán, Mexikó, Tunézia
D-csoport: Argentína, Egyiptom, Svájc, Oroszország
A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:
Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)
Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina
(Kiemelt képünk forrása: IHF)