U16-os leány kézi-vb: magabiztos győzelem a fehéroroszok ellen

A pénteki, Guinea elleni győztes kezdés után a magyar U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló, a korosztályban és a szakágban első alkalommal megrendezett világbajnokság csoportkörének második fordulójában Fehéroroszország csapatával találkozott.

Esélyekről nehéz lett volna beszélni a találkozó előtt, egy dolog volt biztos, hogy a vasárnapi rivális az első körben 38–35-ös sikerrel kezdte a tornát Paraguay ellen, így ma a B-csoport két kétpontos együttese csapott össze.

Szűk 12 perc kellett hozzá, hogy a fehéroroszok megszerezzék az első góljukat, ekkorra már öt találattal húzott el a Pigniczki Krisztina szövetségi edző vezette magyar csapat. A félidő második fele az ellenfelünknek támadásban már eredményesebben alakult, ettől függetlenül az együttesünk magabiztos előnyt tartott, 17–8-as állásnál telt le a harminc perc.

A folytatásban sikerült tovább növelni a fórt, izgalmak pedig nem nagyon voltak a meccsen, a vége 34–20 lett, a magyaroknak különösebben nem kellett megerőltetniük magukat, hogy megszerezzék a második győzelmüket is. Tötös Dóra remekelt a kapuban, közel ötven százalékkal védett, tíz lövést hárított, míg a mérkőzés legeredményesebbje kilenc góllal Tóth Boglárka lett.

A vb-mérleg tehát kettőből kettő, kedd este pedig Paraguay ellen zárják a magyarok a csoportkört. Egy vagy két pont szerzése esetén biztos az első hely a négyesben, ami azt jelenti, hogy elődöntőbe kerül a válogatott.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)

MAGYARORSZÁG–FEHÉROROSZORSZÁG 34–20 (17–8)

A mérkőzés jegyzőkönyve



CSOPORTBEOSZTÁS



A-csoport: Kína, Marokkó, Egyesült Államok, Kazahsztán

B-csoport:Magyarország, Paraguay, Guinea, Fehéroroszország

C-csoport: Németország, Üzbegisztán, Mexikó, Tunézia

D-csoport: Argentína, Egyiptom, Svájc, Oroszország



A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:

Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)



Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Kína, Marokkó, Egyesült Államok, Kazahsztán, Paraguay, Guinea, FehéroroszországNémetország, Üzbegisztán, Mexikó, TunéziaArgentína, Egyiptom, Svájc, OroszországTÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt képünk forrása: IHF)