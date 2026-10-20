A PSG legyőzte a Barcelonát a rangadón, a Pool fordított a Villarreal ellen – keddi BL-eredmények
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Hermoso 22., Molina 39., Pisilli 53., Malen 58. – 11-esből)
Porto (portugál)–PSV (holland) 0–1 (Til 57.)
Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3 (A. Mac Allister 36., 65., R. Araújo 45+2., Wirtz 69., ill. Mikautadze 4., Cardona 29., Oluwaseyi 87.)
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (Anderson 12., Foden 34., 65., 76., Cherki 57., ill. Piliosz 52.)
Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 4–2 (D. Doué 38., L. Hernandez 72., Vitinha 81., F. Ruiz 88., ill. Espart 55., Yamal 80.)
Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 4–3 (Politano 1., McTominay 41., 75., Björtuff 88. – öngól, ill. Hauge 27., Helmersen 63., Fet 90+4.)
VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (Leweling 36., ill. J. Álvarez 47.)
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–2 (Aydin 4. Greenwood 11., ill. Provod 15., Kacor 90.)
Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)