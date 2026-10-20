A PSG legyőzte a Barcelonát a rangadón, a Pool fordított a Villarreal ellen – keddi BL-eredmények

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójának csúcsrangadóján a címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 4–2-re nyert a Barcelona ellen, a Liverpool kétgólos hátrányból fordított, és 4–3-ra legyőzte a Villarrealt, míg a Manchester City hazai pályán 5–1-re kiütötte az AEK Athént. Simán nyert a Roma is, a PSV Portugáliából hozta el a három pontot, a Napoli hétgólos meccsen múlta felül a Bodö/Glimtet, az Atlético Madrid pedig nem tudott nyerni Stuttgartban.