Nemzeti Sportrádió

A PSG legyőzte a Barcelonát a rangadón, a Pool fordított a Villarreal ellen – keddi BL-eredmények

T. Z.T. Z.
2026.10.20. 23:01
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A PSG kiváló meccsen múlta felül a Barcelonát (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz eredménykövető
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójának csúcsrangadóján a címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 4–2-re nyert a Barcelona ellen, a Liverpool kétgólos hátrányból fordított, és 4–3-ra legyőzte a Villarrealt, míg a Manchester City hazai pályán 5–1-re kiütötte az AEK Athént. Simán nyert a Roma is, a PSV Portugáliából hozta el a három pontot, a Napoli hétgólos meccsen múlta felül a Bodö/Glimtet, az Atlético Madrid pedig nem tudott nyerni Stuttgartban.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Hermoso 22., Molina 39., Pisilli 53., Malen 58. – 11-esből)
Porto (portugál)–PSV (holland) 0–1 (Til 57.)
Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) 4–3 (A. Mac Allister 36., 65., R. Araújo 45+2., Wirtz 69., ill. Mikautadze 4., Cardona 29., Oluwaseyi 87.)
Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) 5–1 (Anderson 12., Foden 34., 65., 76., Cherki 57., ill. Piliosz 52.)
Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 4–2 (D. Doué 38., L. Hernandez 72., Vitinha 81., F. Ruiz 88., ill. Espart 55., Yamal 80.)
Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 4–3 (Politano 1., McTominay 41., 75., Björtuff 88. – öngól, ill. Hauge 27., Helmersen 63., Fet 90+4.)
VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (Leweling 36., ill. J. Álvarez 47.)
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–2 (Aydin 4. Greenwood 11., ill. Provod 15., Kacor 90.)
Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)

 

 

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz eredménykövető
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