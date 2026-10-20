FTC: közülük választják meg a klub elnökét

A Ferencvárosi Torna Club jelenlegi elnökségének a mandátuma októberben lejár. A következő négyéves ciklusra jövő kedden választják meg a klub új elnökségét. A klub alapszabálya rögzíti, hogy az elnökségi és a felügyelő bizottsági tagokra az egyesületi tagok tehetnek javaslatokat, és az indulhat el az elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok jövő heti választásán, aki összegyűjti legalább 50 egyesületi tag jelölését. A jelöléseket szeptember 28. és október 12. között lehetett leadni, a klub pedig az október 19-i határidővel közzé is tette, kik azok a jelöltek, akik összegyűjtötték a szükséges számú jelölést ahhoz, hogy jövő héten bekerüljenek kilenctagú elnökségbe, illetve a felügyelő bizottságba.



A hétfőn közzétett névsorban első helyen szerepel (a beérkezett jelölések sorrendjének megfelelően) az FTC jelenlegi elnöke, Kubatov Gábor, és a jelenlegi elnökségből Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András, Springer Miklós. Tovább új tagként bekerülhet az elnökségbe a klub két legendás labdarúgója, Bánki József és Lipcsei Péter, Füredi Annamária, az Albert Flórián Sportalapítvány titkára, Sas Sándor, az FTC paralimpikonja, a klub fair play bizottságának tagja, Kucsera Gábor, a kajak-kenu szakosztály vezetője, míg a 11. jelölt Hidasi Gábor. Közülük választják majd meg jövő kedden a kilenctagú, új elnökséget, és az új elnökség választja majd meg az egyesület elnökét a következő négy évre.



A négy éve megválasztott elnökségből nem szerepel már a jelöltek között az ügyvezető alelnöki posztról nyáron távozott Nyíri Zoltán, a volt IX. kerületi polgármester Bácskai János (akit viszont felügyelő bizottsági tagnak megválaszthatnak), valamint a klub támogatói közül a Magyar Telekom vezérigazgatója, Rékasi Tibor és a Provident Pénzügyi Zrt. európai vezérigazgatója, Szirmák Botond sem.



Az FTC hétfőn az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat is közzétett, egyrészt az alelnök szerepével és az elnök feladatkörével kapcsolatban.



Erről, illetve a jelöltekről itt olvasható az FTC hivatalos közleménye.



Az elnökségi tagságra jelöltek névsora (a jelölés beérkezésének időrendi sorrendjében): Kubatov Gábor, Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Bánki József, Sike András, Füredi Annamária, Lipcsei Péter, Sas Sándor, Kucsera Gábor, Springer Miklós, Hidasi Gábor – kilenc tagot választanak és közülük kerül ki az FTC elnöke is. A felügyelő bizottsági tagságra jelöltek névsora: Balczó Gábor, Bácskai János, Kassai György, Kerényi Botond, Rieb György – öt tagot választanak. RÁJUK LEHET SZAVAZNI AZ FTC TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉN

A tisztújító közgyűlés időpontja: október 27.