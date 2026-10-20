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Nyert a Dortmund, Guirassy egyre közelebb a Borussia BL-gólrekordjához

K. Zs.K. Zs.
2026.10.20. 20:44
Serhou Guirassy kétszer is jókor volt jó helyen (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Fenerbahce Borussia Dortmund
A Borussia Dortmund 2–1-re győzött az azeri Sabah vendégeként, míg a Fenerbahce hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Slavia Prahával a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójának kedd kora esti programjában.

Bravúros góllal mentett pontot a vendégcsapat

FENERBAHCE–SLAVIA PRAHA 2–2. Az első két fordulóban csupán egyetlen pontot szerző isztambuli csapat álomszerűen kezdett, Oguz Aydin szép lövést kanyarított a kapu jobb oldalába, Mason Greenwood közelről lőtt gólt – és még csak a 11. percben jártunk. Mattéo Guendouzi egy pocsék passzal gyorsan visszahozta a földre a török tábort, Lukás Provod szépített is a 16-oson belül kapott ajándék labdából. Nathan Aké sérülés miatti kényszerű cseréje (21. perc) okozott némi zavart a hazai sorokban, de természetesen nem csak ezen múlt, hogy éles maradt a meccs – a Slavia különösen a második félidőben mozgósított nagy erőket az egyenlítés érdekében. És a 90. percben be is érett a munka: Emmanuel Ayaosi jobb oldali beadására a nem sokkal korábban becserélt Pavel Kacor remekül érkezett, és a levegőben úszva jobbal a léc alá piszkálta a labdát. A prágai csapat először szerzett pontot ebben a BL-kiírásban.

Egy kis stat: a 4. percben a kapuba találó Oguz Aydin a Fener történetének leggyorsabb BL-gólját szerezte; 2008 óta ő az első török nemzetiségű játékos, aki BL-gólt szerzett a csapat színeiben (eddig a londoni születésű Colin-Kazim Richards volt az utolsó).

Egyszer egyenlítettek az azeriek, de kétszer kellett volna

SABAH–DORTMUND 1–2. Hamar elkezdődött a gólgyártás Bakiban is, a dortmundi Serhou Guirassy egy kipattanóból lőtte be idénybeli harmadik BL-gólját. A hazaiak kedve nem ment el, Joy-Lance Mickels gólját még les miatt nem adta meg a játékvezető, azonban egy szabadrúgás után Aden McCarthy fejese már meghozta az egyenlítést. A második játékrész elején megint Guirassy volt soron, Joey Veerman jobbról középre ívelt labdájából kapásból lőtt a léc alá. Korántsem dőlt el a meccs, Valdas Dambrauskas csapata szépen felépített, gyors támadásokkal munkában tartotta a dortmundi védelmet, de az újabb egyenlítés nem jött össze – az összességében megérdemelten nyerő Borussia elkönyvelte második győzelmét ebben a BL-kiírásban.

Egy kis stat: a német csapatban duplázó Serhou Guirassy a 20. és a 21. Bajnokok Ligája-gólját szerezte a Dortmund színeiben, nagyon közelít a klubrekorder Marco Reushoz (24). Guirassy termése 27, Reusé 56 meccsen jött össze.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) 2–2 (Oguz Aydin 4., Greenwood 11., ill. Provod 15., Kacor 90.)
Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) 1–2 (McCarthy 39., ill. Guirassy 10., 53.)

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Bajnokok Ligája Fenerbahce Borussia Dortmund
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