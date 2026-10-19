Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Csonka Dorottya, Kósa Miklós

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.19. 08:59
null
Címkék
Kósa Miklós vívás A jövő sztárjai utánpótlás utánpótlássport Csonka Dorottya
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a Vasas korosztályos világ- és Európa-bajnok kardvívója, Csonka Dorottya és edzője, Kósa Miklós.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Vasas korosztályos világ- és Európa-bajnok kardozója, Csonka Dorottya és edzője, Kósa Miklós. A Budai Zoltán által készített beszélgetésben felidézzük

a 19 éves kiválóság kiemelkedő sikereit, köztük az egyéni kadét-világbajnoki aranyérmet, valamint a csapatban elért junior Eb- és vb-győzelmeket.

Szó esik az idei tervekről, célokról, példaképekről, a női kardvívás hazai helyzetéről, továbbá a felnőttek között való helytállás kihívásairól. A hallgatók azt is megtudhatják, hogy a mester és a sokra hivatott tanítványa milyen rituálékra esküszik a legfontosabb megméretések előtt.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Csonka Dorottya és Kósa Miklós Fotó: Máj Tamás)

 

Kósa Miklós vívás A jövő sztárjai utánpótlás utánpótlássport Csonka Dorottya
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: mindkét párbajtőrcsapat ötödik a casablancai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
17 órája

Vívás: aranyérmes a női kardcsapat az orani vk-viadalon

Egyéb egyéni
17 órája

U16-os leány kézi-vb: magabiztos győzelem a fehéroroszok ellen

Utánpótlássport
18 órája

Triatlon: bronzérmes a mixváltó az ifjúsági Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
22 órája

Birkózás: Gellén Milán ötödik lett az U23-as vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 11:09

Vívás: mindkét tőrcsapatunk hatodik lett a takamacui vk-viadalon

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:06

Tekvondó: Szentgyörgyi Veronika az első fecske

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: Rabb Krisztián ezüstérmes az oráni világkupa-viadalon

Egyéb egyéni
2026.10.17. 22:31