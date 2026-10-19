A jövő sztárjai: Csonka Dorottya, Kósa Miklós

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Vasas korosztályos világ- és Európa-bajnok kardozója, Csonka Dorottya és edzője, Kósa Miklós. A Budai Zoltán által készített beszélgetésben felidézzük

a 19 éves kiválóság kiemelkedő sikereit, köztük az egyéni kadét-világbajnoki aranyérmet, valamint a csapatban elért junior Eb- és vb-győzelmeket.

Szó esik az idei tervekről, célokról, példaképekről, a női kardvívás hazai helyzetéről, továbbá a felnőttek között való helytállás kihívásairól. A hallgatók azt is megtudhatják, hogy a mester és a sokra hivatott tanítványa milyen rituálékra esküszik a legfontosabb megméretések előtt.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Csonka Dorottya és Kósa Miklós Fotó: Máj Tamás)