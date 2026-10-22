Hét perccel a vége előtt kiegyenlített a Szeged

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a Szeged a dán GOG-t fogadja. A magyar csapatnak mindenképpen le kell győznie az ellenfelét, hogy továbbjusson a BL-ben.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) 17–20 (17–20) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! A mérkőzésről szóló beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni. Cikkünk folyamatosan frissül.