Hét perccel a vége előtt kiegyenlített a Szeged
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a Szeged a dán GOG-t fogadja. A magyar csapatnak mindenképpen le kell győznie az ellenfelét, hogy továbbjusson a BL-ben.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) 17–20 (17–20) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A mérkőzésről szóló beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Legfrissebb hírek
Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust
Kézilabda
2026.10.09. 08:04