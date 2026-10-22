Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El: FTC–Torreense 1–1

Hét perccel a vége előtt kiegyenlített a Szeged

RUSZNÁK GYÖRGYRUSZNÁK GYÖRGY
2026.10.22. 18:37
null
Rosta Miklós és Lukács Péter (Fotó: Török Attila)
Címkék
közvetítés Szeged kézilabda férfi kézilabda BL GOG Gudme Pick Szeged GOG
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a Szeged a dán GOG-t fogadja. A magyar csapatnak mindenképpen le kell győznie az ellenfelét, hogy továbbjusson a BL-ben.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) 17–20 (17–20) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

A mérkőzésről szóló beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

 

közvetítés Szeged kézilabda férfi kézilabda BL GOG Gudme Pick Szeged GOG
Legfrissebb hírek

Nem kímélték egymást a játékosok a Veszprém–Füchsén – galéria

Kézilabda
20 órája

Férfi kézilabda BL: döntetlen a Veszprém csoportjában; kikapott a PSG Zágrábban

Kézilabda
23 órája

Veszprém vs. Szeged: külön utakon – öt-öt pontban a két élcsapatunk eddigi idénye

Kézilabda
Tegnap, 13:55

Férfi kézilabda BL: a címvédő Barca könnyedén nyert Bukarestben

Kézilabda
2026.10.15. 20:27

Az Újpest előnye nem sokáig tartott ki a Honvéd ellen, döntetlen lett a vége

Labdarúgó NB I
2026.10.11. 18:35

Ötödik győztes meccsén ötgólos győzelmet aratott az FTC a Brest ellen a BL csoportkörében

Kézilabda
2026.10.10. 19:32

Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 13:57

Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust

Kézilabda
2026.10.09. 08:04