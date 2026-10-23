Nemzeti Sportrádió

Betörtek Bruno Fernandes házába a Manchester United veresége után

T. Z.T. Z.
2026.10.23. 14:05
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Bruno Fernandes (Fotó: Getty Images)
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Manchester United rendőrség betörés Bruno Fernandes
A rendőrség nyomozást indított Bruno Fernandes otthonának kirablása ügyében. A Manchester United csapatkapitányának házába szerda este, nem sokkal a Comótól elszenvedett 4–1-es Bajnokok Ligája-vereség után törtek be a bűnözők, akik több értéktárgyat is elvittek – számolt be róla pénteken a The Athletic.

A cheshire-i rendőrség tájékoztatása szerint este fél kilenc körül három ismeretlen férfit láttak egy szomszédos ingatlan hátsó kertjébe besurranni. A kiérkező rendőrök a helyszínen ugyanakkor már nem találták a gyanúsítottakat, de azt megállapították, hogy betörés történt. A nyomozás még a korai szakaszában jár.

A Manchester United megerősítette, hogy Bruno Fernandes és családja nem tartózkodott otthon a történtek idején. A behatolók kevesebb mint öt percet töltöttek az ingatlanban, mielőtt a rendőrség megérkezett. A klub támogatásáról biztosította a portugál középpályást, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a család magánéletét.

Bruno Fernandes a Como elleni mérkőzésen végig a pályán volt, a találkozó után pedig Michael Carrick vezetőedző taktikáját bírálta, hangsúlyozva, hogy csapatának bátrabban kellene futballoznia. A manchesteriek sorozatban a hetedik mérkőzésükön maradtak nyeretlenek.

 

Manchester United rendőrség betörés Bruno Fernandes
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