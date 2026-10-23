Betörtek Bruno Fernandes házába a Manchester United veresége után

A cheshire-i rendőrség tájékoztatása szerint este fél kilenc körül három ismeretlen férfit láttak egy szomszédos ingatlan hátsó kertjébe besurranni. A kiérkező rendőrök a helyszínen ugyanakkor már nem találták a gyanúsítottakat, de azt megállapították, hogy betörés történt. A nyomozás még a korai szakaszában jár.

A Manchester United megerősítette, hogy Bruno Fernandes és családja nem tartózkodott otthon a történtek idején. A behatolók kevesebb mint öt percet töltöttek az ingatlanban, mielőtt a rendőrség megérkezett. A klub támogatásáról biztosította a portugál középpályást, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a család magánéletét.

Bruno Fernandes a Como elleni mérkőzésen végig a pályán volt, a találkozó után pedig Michael Carrick vezetőedző taktikáját bírálta, hangsúlyozva, hogy csapatának bátrabban kellene futballoznia. A manchesteriek sorozatban a hetedik mérkőzésükön maradtak nyeretlenek.