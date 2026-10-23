Carrick: Ha teljesen őszinte akarok lenni, kicsit letértünk a helyes útról

Szeptember 10. Ekkor tudott utoljára meccset nyerni a Michael Carrick irányította Manchester United. A bajnokságban egy győzelemmel, négy döntetlennel és két vereséggel álló „vörös ördögök” szerdán egy négyest kaptak a Comotól, amelyet követően a csapat kapitánya, Bruno Fernandes is élesen bírálta az edzői stábot. Szárnyra is kaptak a Carrick menesztéséről szóló pletykák, ráadásul a Napolit irányító Antonio Conte még a saját Instagram-oldalán is közzétett egy bejegyzést arról, hogy senkivel sem folytat előrehaladott tárgyalásokat.

Carrick csapata vasárnap hazai pályán javíthat az ellen a Bournemouth ellen, amely csütörtökön 3–0-ra verte a Milant az Európa-ligában. A vezetőedző pénteken megtartotta a találkozó előtti sajtótájékozatóját, azonban az újságírói kérdések előtt egy kifejezetten hosszú, ötperces beszéddel indított.

„Úgy gondolom, hogy az utóbbi időszak nem sikerült jól, ez teljesen nyilvánvaló. Teljes mértékben tudomásul veszem a jelenlegi helyzetet, amelyen éppen keresztülmegyünk” – kezdte. Volt egy öthónapos időszakunk, amely viszonylag sikeresnek mondható. Ekkor sok mindennel elégedett voltam, amit a csapattól láttam, és amit megvalósítottunk. Mostanában nem teljesítettünk elég jól – ezt szerintem felesleges is lenne tagadni –, és volt egy olyan periódusunk, amellyel egyáltalán nem vagyunk elégedettek.”

Carrick kitért a szerdai vereségre is, fájdalmasnak nevezve azt, majd hosszan beszélt a saját felelősségéről, és arról a klubhoz tartozó identitásról, amelytől véleménye szerint az utóbbi időben eltértek.

„Az utóbbi mérkőzéseken némileg eltávolodtunk ettől. Ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, és határozottan teszek is ellene. Fontos, hogy mindannyian felismerjük ezt, én magam mindenképpen felismertem. A szurkolóink ​​rendkívül fontosak számomra és a klub számára is. Szeretnénk visszatérni ahhoz az állapothoz, amelyet az év első öt hónapjában tapasztalhattak: ahhoz a különleges kapcsolathoz, ahhoz az elsöprő energiához, intenzitáshoz, örömhöz és szenvedélyhez, amelyet mindannyian átéltünk abban az időszakban.”

Ezt követően a klub értékeiről ejtett szót, majd kiemelte, minden az alázaton, a szerénységen és a kemény munkán múlik. Beszélt a United legendás alakjairól, Wayne Rooneyról, Sir Alex Fergusonról, majd arról, hogy a győzelem nem jár senkinek alanyi jogon.

„Teljes odaadással kell viszonyulni a klubhoz, és olyan dolgokat is meg kell tenni, amelyek talán nem mindig kellemesek, de ezeket egymásért kell vállalni. Fontos, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Számomra lényeges, hogy képviseljem ezeket az értékeket, a szurkolóink ​​számára pedig fontos, hogy azt érezzék, haladunk előre. Korábban ez megvolt bennünk, de ha teljesen őszinte akarok lenni, egy kicsit letértünk a helyes útról. Viszont vissza fogunk találni rá. Teljesen biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Tiszteljétek ezt a futballklubot, és tiszteljétek azt, ami a sikerhez kell, mert ez számomra rendkívül fontos” – tette hozzá.

A manchesterieknek ezek után sem lesz könnyű dolga a hétvégén. Ugyan a Bournemouth jelenleg a tabellán csak a 15. helyet foglalja el, de a legutóbbi három mérkőzésén veretlen, ráadásul még csak gólt sem kapott azóta, hogy a Chelsea ötöt rámolt be Djordje Petrovics hálójába.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Vasárnap, 15.00: Manchester United–Bournemouth