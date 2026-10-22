Öttusa: három arany és egy ezüst a magyaroktól az ORV-n

Az öttusázók Olimpiai Reménységek Versenyének második napján

három arany- és egy ezüstérmet érdemeltek ki a magyar fiatalok Spalában.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint az U19-es lányok között Plébán Virág az első helyen végzett, Kovács Réka a negyedik, Ézsiás Janka pedig a nyolcadik helyen zárt. A lányok eredményei csapatban aranyat értek. Kósa Nóra és Kertai Gréta ezúttal csak a vívásban vett részt, a többi számban nem állt rajthoz.

Az U17-es fiúmezőnyben Szabó D. Fülöp bizonyult a legjobbnak. Sütő Balázs a hetedik, Csótár Botond a tizedik helyen végzett, így a csapat ezüstnek örülhetett.

Továbbá a Koselák Zalán (12.), Varga Mihály (16.) és Lázár Simon (18.) alkotta csapat negyedik, a Bíró Ákos (19.), Polacsek Csaba (23.) és Mészáros Dávid (25.) összetételű hármas hetedik lett.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)