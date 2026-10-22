Kézilabda: vb-döntőbe jutott az U16-os leányválogatott

Mindhárom csoportmeccsét magabiztosan megnyerve zárt a négyese első helyén, és így jutott be az elődöntőbe az U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló világbajnokságon. A csapat sorrendben Guinea, Fehéroroszország és Paraguay ellen ünnepelhetett, magyar idő szerint csütörtök este pedig jöhetett a legjobb négy között a Kína elleni összecsapás.

Abban biztosak lehettünk, hogy az eddigi legnehezebb kihívás vár a Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított együttesre, hiszen az ázsiai csapat a csoportkörben a teljes mezőnyt tekintve a legtöbb gólt szerezte (157-et) és a legkevesebbet kapta (50-et), a magyar lányoknak tehát fel volt adva a lecke a kínaiak ellen, akik azért hajtottak, hogy a döntőbe jutással a nemzetük első érmét szerezzék IHF-viadalon.

A magyarok jól kezdtek, az ellenfél támadógépezete nehezen találta a fogást a mieinken, ennek eredményeképp az első tíz perc után 6–2-re vezetett a válogatottunk. Az előny azonban hamar elolvadt, a 18. minutumban, 9–9-re egyenlített Kína. A folytatásban szorosan alakult az eredmény, a játékrész hajrájában első alkalommal került előnybe a magyarok riválisa, amely a félidei szünetre egygólos előnynek örülhetett (18–19).

A második játékrészt az elsőhöz hasonlóan remekül indították a magyarok, a kínaiak azonban még egyszer ledolgozták a hátrányukat, utána viszont már a Pigniczki-csapat akarata érvényesült, az utolsó percekre pedig már nem maradtak nagyobb izgalmak,

40–36-os sikerrel biztosította a helyét a döntőben a válogatott.

A meccs legeredményesebbje 10-10 góllal Molnár Hanna és Kiss Katinka lett. A magyar U16-os leányválogatott a másik elődöntős párharc győztesével, Németországgal vagy Oroszországgal találkozik majd a szombati fináléban.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)

Magyarország–Kína 40–36 (18–19)

A mérkőzés jegyzőkönyve



A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:

Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)



Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt képünk forrása: IHF)