Kézilabda: vb-döntőbe jutott az U16-os leányválogatott
Mindhárom csoportmeccsét magabiztosan megnyerve zárt a négyese első helyén, és így jutott be az elődöntőbe az U16-os leány kézilabda-válogatott a Marokkóban zajló világbajnokságon. A csapat sorrendben Guinea, Fehéroroszország és Paraguay ellen ünnepelhetett, magyar idő szerint csütörtök este pedig jöhetett a legjobb négy között a Kína elleni összecsapás.
Abban biztosak lehettünk, hogy az eddigi legnehezebb kihívás vár a Pigniczki Krisztina szövetségi edző által irányított együttesre, hiszen az ázsiai csapat a csoportkörben a teljes mezőnyt tekintve a legtöbb gólt szerezte (157-et) és a legkevesebbet kapta (50-et), a magyar lányoknak tehát fel volt adva a lecke a kínaiak ellen, akik azért hajtottak, hogy a döntőbe jutással a nemzetük első érmét szerezzék IHF-viadalon.
A magyarok jól kezdtek, az ellenfél támadógépezete nehezen találta a fogást a mieinken, ennek eredményeképp az első tíz perc után 6–2-re vezetett a válogatottunk. Az előny azonban hamar elolvadt, a 18. minutumban, 9–9-re egyenlített Kína. A folytatásban szorosan alakult az eredmény, a játékrész hajrájában első alkalommal került előnybe a magyarok riválisa, amely a félidei szünetre egygólos előnynek örülhetett (18–19).
A második játékrészt az elsőhöz hasonlóan remekül indították a magyarok, a kínaiak azonban még egyszer ledolgozták a hátrányukat, utána viszont már a Pigniczki-csapat akarata érvényesült, az utolsó percekre pedig már nem maradtak nagyobb izgalmak,
40–36-os sikerrel biztosította a helyét a döntőben a válogatott.
A meccs legeredményesebbje 10-10 góllal Molnár Hanna és Kiss Katinka lett. A magyar U16-os leányválogatott a másik elődöntős párharc győztesével, Németországgal vagy Oroszországgal találkozik majd a szombati fináléban.
Magyarország–Kína 40–36 (18–19)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:
Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC) Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC) Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs) Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC) Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs) Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC) Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)
Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina
(Kiemelt képünk forrása: IHF)