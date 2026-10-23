El: győztes meccseken játszottak a magyar fiatalok

Az FTC kapuját az Üllői úton, a portugál Torreense elleni 4–1-re megnyert mérkőzésen ismét Radnóti Dániel védte. Szerepeltetését jó formája mellett a fiatalszabály betartása is indokolta. A 20 éves futballista a hétvégén az NB I-ben is bemutatkozott, akkor csapata szintén hazai pályán a Kisvárdával játszott 1–1-es döntetlent. A csütörtöki kupatalálkozón a 19 esztendős középpályás, Madarász Ádám a kezdőcsapatban kapott helyet, az 57. percben cserélték le.

A 19 éves csatár, Kovács Bendegúz szintén kezdőként, 65 percet volt a pályán az Alkmaarban az örmény Ararat-Armenia elleni idegenbeli mérkőzésen (0–4).

(Kiemelt képünkön Kovács Bendegúz Forrás: AZ Alkmaar)