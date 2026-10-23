Nemzeti Sportrádió

El: győztes meccseken játszottak a magyar fiatalok

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.23. 11:39
null
Címkék
labdarúgás FTC utánpótlás Eúrópa-liga utánpótlássport AZ Alkmaar
Az Európa-liga alapszakaszának harmadik körében három fiatal magyar labdarúgó lépett pályára.

Az FTC kapuját az Üllői úton, a portugál Torreense elleni 4–1-re megnyert mérkőzésen ismét Radnóti Dániel védte. Szerepeltetését jó formája mellett a fiatalszabály betartása is indokolta. A 20 éves futballista a hétvégén az NB I-ben is bemutatkozott, akkor csapata szintén hazai pályán a Kisvárdával játszott 1–1-es döntetlent. A csütörtöki kupatalálkozón a 19 esztendős középpályás, Madarász Ádám a kezdőcsapatban kapott helyet, az 57. percben cserélték le.

A 19 éves csatár, Kovács Bendegúz szintén kezdőként, 65 percet volt a pályán az Alkmaarban az örmény Ararat-Armenia elleni idegenbeli mérkőzésen (0–4).

(Kiemelt képünkön Kovács Bendegúz Forrás: AZ Alkmaar)

labdarúgás FTC utánpótlás Eúrópa-liga utánpótlássport AZ Alkmaar
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: kikapott Svájctól a leány U17-es válogatott

Utánpótlássport
40 perce

Alulteljesítő patinás klubok, jól rajtoló nem topligás csapatok, avagy El-érdekességek és trendek a Fradin túl

Európa-liga
1 órája

Olvasóinknál Mariano Gómez volt a Ferencváros legjobbja a Torreense ellen

Európa-liga
1 órája

Ökölvívás: Toldi Lia döntős az U15-ös Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2 órája

Kosár: Czirkos Panka egyre nagyob szerepre tör az NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
5 órája

Borbély Balázs a siker után: Nagyon észnél kell lennünk a terhelés megosztásával

Európa-liga
15 órája

Kovács Bendegúz ismét kezdett az El-ben, fordulatos meccsen ikszelt a Juventus és a Rennes

Európa-liga
17 órája

Nézze meg a Ferencváros négy gólját a Portugál Kupa-győztes Torreense ellen! – videók

Európa-liga
17 órája