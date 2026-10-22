Birkózás: két érem a vb-n – ismét kitettek magukért az U23-as lányok

Mint arról beszámoltunk, három érmet nyertek a magyar birkózók a Las Vegasban rendezett U23-as világbajnokságon. A női szakág képviselői ezúttal is vitték a prímet, különösképpen Terék Gerda (55 kg; Csepel SC-KIMBA), aki azok után, hogy tavasszal a nagybecskereki U23-as Európa-bajnokságon diadalmaskodott, a korosztály amerikai világbajnokságán is szinte átgázolt a mezőnyön.

Ligeti Richárd tanítványa három magabiztos sikerrel jutott el a döntőig: az orosz Szolobcsukot technikai tussal (12–1) győzte le, majd a folytatásban az üzbég Jeszenbajevát 9–0-nál, míg az amerikai Leydeckert 4–3-nál tusolta be, és menetelt be ezzel a másnapi fináléba, amelyben a japán Szavatani sem tudta megállítani, sőt: Gerda az ázsiait is kétvállra fektette a második menetben (4–1-nél) az aranyért.

Ráadásul ezzel sporttörténelmet írt: ő szerezte meg a magyar női birkózósport első U23-as világbajnoki címét.

Elképesztő fölényéről tanúskodik az is, hogy összesítésben 29–5-ös pontaránnyal abszolválta a négy meccsét.

Jól szerepelt klubtársa, Elekes Enikő (62 kg) is, aki egy kazah (tus 9–0-nál) és egy japán lány (7–0) legyőzése után kikapott az elődöntőben a felnőtt Eb-győztes, ukrán Bondartól (tus 4–0-nál), de aztán a bronzmeccsen simán felülmúlta a kanadai Finest (11–0), így ő is érmet szerzett, s ezzel a bronzzal Elekes már a kilencedik érmét nyerte korosztályos világversenyen. A Vasas versenyzője, Pók Karolina (68 kg) szintúgy közel járt a bronzhoz, végül ő ötödik lett.

Előzetesen aláírtam volna ezt a szereplést, ugyanakkor örök maximalistaként így utólag azért van némi hiányérzetem, lehetett volna akár még jobb is a mérleg

– kezdte az értékelést Ligeti Richárd női szövetségi kapitány az Utánpótlássportnak. – Négy versenyzőnkből ketten érmesek, egy indulónk pedig pontszerző helyezett lett. Egyedül Szenttamási Róza nem jutott el az éremmeccsekig, de ő is helytállt, jól birkózott, és csak attól a bombaerős, korosztályos vb-ezüstérmes japántól kapott ki, aki egyébként a meccs nagy részében menekült előle, és szerintem azt a mérkőzést összességében Rózának kellett volna nyernie, ott nem értettem egyet a bíráskodással. Ami a többieket illeti:

Terék Gerda ismét nagyszerűen versenyzett, még ha nehéz időszak is volt mögötte a vébét megelőzően. A fizikuma az mindig is rendben volt, a technikai képességeit is folyamatosan fejlesztjük, viszont a kulcstényező az, hogy fejben, mentális téren is megtaláljuk nála az egyensúlyt és a helyes utat.

Ennek kapcsán rengeteget beszélgettünk, néha már talán egymás agyára is mentünk, de hál’istennek ennek a folyamatnak az lett vége, hogy a kirakós darabok a végén csak a helyükre kerültek a vébére. Az elmúlt időszakban kicsit változtattunk a felkészülési programon, és a jól megszokott dolgok helyett új elemeket hoztunk be. Ezáltal Gerdát kizökkentettük az addig jól beváltnak gondolt metódusból, emiatt kis időbe tellett mire aztán megértette és elfogadta, hogy hosszú távon tényleg működni fognak az új módszerek és gyakorlatok. Ugyanis ezek a változtatások kellenek ahhoz, hogy ne csak most az U23-as korosztályban sikerüljön nagy eredményeket produkálni, hanem mihamarabb már a felnőttmezőnyben is.

Természetesen, a lányok gyönyörű sikereket értek el most Las Vegasban, rendkívül büszke is vagyok rájuk, de látni kell, hogy ez még mindig nem a végcél, hanem csupán egy fontos állomás.

Ahhoz pedig, hogy idővel elérjük a nagy céljainkat a felnőttek között, oda azért még fejlődnünk kell, további előrelépésre lesz szükség.”

Forrás: MBSZ

Az U23-as női csapat a vb-n a kilencedik helyet szerezte meg a szakági rangsorban – sorrendben – az ukránok, az amerikaiak, a japánok, az oroszok, a kínaiak, a törökök, az indiaiak és fehéroroszok mögött.

Elekes Enikő éremszerzésének szintén nagyon örültem, mintegy másfél év után tudott újra dobogóra állni nagy nemzetközi versenyen.

Ennek fényében ez a bronz mindenképpen jót fog tenni a lelkének és önbizalmának. Összességében remekül küzdött, jó volt a formája, három szép győzelme mellett az elődöntőben kikapott a felnőtt Eb-győztes ukrántól. A vereség önmagában nem bánt, inkább azt hiányoltam kicsit, hogy Enikő nem tudta jobban megnehezíteni az ukrán dolgát, pedig szerintem képes lehetett volna rá, ha nagyobb hittel, vérmesebben áll bele a meccsbe. Azon vagyunk, hogy ahogyan fizikálisan és technikailag, mentálisan is folyamatosan erősítsük a lányokat, hogy adott esetben egy náluk magasabban rangsorolt versenyzővel szemben is úgy tudjanak felmenni a szőnyegre, hogy keményen és magabiztosan nekiugranak az ellenfélnek. Ezen a téren még biztosan javulnunk kell. A végül ötödik helyen záró Pók Karolinának kevés hiányzott az éremhez, így az esetében amolyan „félig tele, félig üres a pohár” érzéssel jöttünk haza az elért eredmény miatt, azonban a munkájára, a felkészülésére, illetve a mentalitására nem lehetett panasz. Az apró részleteket még helyre kell raknunk nála, és akkor a ki-ki meccsek nagyobb százalékban fognak a javára eldőlni.”

(Kiemelt képen: Terék Gerda és Ligeti Richárd szövetségi kapitány Forrás: UWW/MBSZ)