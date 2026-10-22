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Labdarúgás: újabb győzelem a máltaiak ellen az U17-esektől

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2026.10.22. 19:33
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Három góllal győzte le a máltaiakat az U17-es labdarúgó-válogatott felkészülési meccsen.

A keddi 2–0-s sikert követően csütörtökön

3–0-ra nyert az U17-es labdarúgó-válogatott a máltaiak ellen

a Telkiben rendezett felkészülési találkozón.

A magyarok a novemberi, törökországi Európa-bajnoki selejtezőtorna előtt az utolsó felkészülési mérkőzését játszottát.

„Összességében elégedettek lehetünk azzal, amit ezen az összetartáson elértünk – értékelt a lefújást követően az mlsz.hu-nak Horváth Dávid szövetségi edző. – Az első meccs után levontuk a tanulságokat. Igaz, a keddi és a csütörtöki mérkőzés között csak egy edzés volt, de a videóelemzéseken sok gondot fordítottunk a hibák kijavítására. Ennek megfelelően összeszedett játékot mutattunk, minden fázisban sikerült előrelépnünk. Technikailag precízek voltunk, ami több helyzetet és több gólt is eredményezett, miközben Málta gólszerzési lehetőségeit minimalizáltuk. A két mérkőzés elérte célját, látjuk, min kell még csiszolnunk a törökországi tornáig, és azt is látjuk, mik az erősségeink, mire építhetünk. Alapos felkészülésen vagyunk túl, játszottunk nehéz és kevésbé nehéz ellenfelekkel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Fontos lenne, hogy az Európa-bajnoki selejtezők előtt mindenki megfelelő állapotban, egészségesen érkezzen meg az összetartásra, remélem, ez így is lesz.“

A trabzoni Európa-bajnoki selejtezőkön Észak-Macedónia, Törökország és San Marino korosztályos csapata lesz a mieink ellenfele.

U17-ES VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TELKI
Magyarország–Málta 3–0 (2–0)
Magyarország: Czinki Dávid (Varga Hunor, 60.) – Bagó Benett (Horváth Áron, 73.), Mészáros Magor, Piróth Edvin (Homola-Vaskó Zalán, 46.), Schmél Áron Noel (Szalma Zétény, 86.) – Bucsák Mihály, Hardon István – Bazsika Botond, Sárdi Márk (Angyal Adrián, 46.), Szegedi Botond (Szoják Botond, 73.) – Orji Dávid
Gólszerző: Grixti (öngól, 24.), Bazsika (43.), Orji (87.)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

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