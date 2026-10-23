Niki Lauda családja is segített az 1956-os magyar menekülteknek

A hetven évvel ezelőtt, 1956. október 23-án kitört budapesti forradalom híre Ausztriában is kiemelt figyelmet kapott, és nyugati szomszédunknál sokan nagy empátiával fogadták azokat a magyar menekülteket, akik a szabadságharc leverése után elhagyták az országot. Közéjük tartozott a későbbi háromszoros Formula–1-es világbajnok Niki Lauda jómódú családja is, amely Bécsben állított össze segélycsomagot honfitársainknak.

Noha a 2019-ben elhunyt osztrák F1-es legenda egész élete során negatív emlékeket őrzött dúsgazdag nagyapjáról, aki a versenyzői karrierjét is igyekezett ellehetetleníteni, szociális érzékenységét nem vitatta. Az 1956-os események utózöngéiről a magyar fordításban nem elérhető „Reden wir über Geld” (Beszéljünk a pénzről) című 2015-ben megjelent könyvében tett említést családi elbeszélések alapján:

„A nagyapám korábban úgy élt, mint egy igazi milliárdos. Ő volt az ország mintaiparmágnása, egy palotában élt a Ringstrassén livrét hordó lakájokkal, akik fekete egyenruhát és fehér kesztyűt viseltek. Hans Lauda volt a Veitscher Magnesitwerke vezérigazgatója. Bár 1938-ban a nácik elbocsátották, a háború után visszatért pozíciójába. Az osztrák iparszövetség elnökeként a szociális partnerség és gazdasági csoda egyik előmozdítója volt.”

„1974-ig a Vöröskereszt elnöke is volt, így személyesen ismerte Gracia Patricia hercegnőt, aki Monacóban szolgált a Vöröskereszt ottani elnökeként. Nagyapám 1956-ban több ezer magyar menekült megsegítését is szervezte. Akkoriban csak hétéves voltam, de anyám elmesélése alapján tudom, hogy a Lauda családban mindenkinek ruhákat kellett gyűjtenie és dobozokat cipelnie.”