Férfi vízilabda Kk: újabb fölényes Vasas-siker

Az angyalföldiek legeredményesebb játékosa a nyolc gólig jutó Tóth Martin volt, de Aranyi Máté is betalált ötször. A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

Eredmények, 1. selejtezőkör (Szeged)

VasasPlaket–VK Banja Luka 27–2 (7–0, 7–0, 5–1, 8–1)

Később

18.00: Szegedi VE–OSC Potsdam EV (német)

Csütörtökön játszották

Szegedi VE–VK Banja Luka (boszniai) 34–3 (9–1, 9–0, 8–2, 8–0)

VasasPlaket–WPC Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)

Szombaton játsszák

18.00: VasasPlaket–OSC Potsdam EV

19.45: Szegedi VE–WPC Iberia Tbiliszi

Vasárnap játsszák

12.45: Szegedi VE–VasasPlaket

Az állás: 1. VasasPlaket 6 pont, 2. Szegedi VE (1 mérkőzés) 3, 3. Iberia Tbiliszi 3, 4. Potsdam (1 mérkőzés) 0, 5. Banja Luka 0

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, az első három helyezett jut tovább a csoportból.