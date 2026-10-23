Férfi vízilabda Kk: újabb fölényes Vasas-siker

Az angyalföldiek legeredményesebb játékosa a nyolc gólig jutó Tóth Martin volt, de Aranyi Máté is betalált ötször. A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.
FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
Eredmények, 1. selejtezőkör (Szeged)
VasasPlaket–VK Banja Luka 27–2 (7–0, 7–0, 5–1, 8–1)
Később
18.00: Szegedi VE–OSC Potsdam EV (német)
Csütörtökön játszották
Szegedi VE–VK Banja Luka (boszniai) 34–3 (9–1, 9–0, 8–2, 8–0)
VasasPlaket–WPC Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)
Szombaton játsszák
18.00: VasasPlaket–OSC Potsdam EV
19.45: Szegedi VE–WPC Iberia Tbiliszi
Vasárnap játsszák
12.45: Szegedi VE–VasasPlaket
Az állás: 1. VasasPlaket 6 pont, 2. Szegedi VE (1 mérkőzés) 3, 3. Iberia Tbiliszi 3, 4. Potsdam (1 mérkőzés) 0, 5. Banja Luka 0
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, az első három helyezett jut tovább a csoportból.