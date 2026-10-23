Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Kk: újabb fölényes Vasas-siker

2026.10.23. 15:38
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Fotó: Balogh László
Címkék
Konferenciakupa Banja Luka VasasPlaket
A csütörtöki nyolcgólos győzelme után a VasasPlaket 27–2-re múlta felül a boszniai Banja Luka együttesét a Szegeden zajló férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörében.

Az angyalföldiek legeredményesebb játékosa a nyolc gólig jutó Tóth Martin volt, de Aranyi Máté is betalált ötször. A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA
Eredmények, 1. selejtezőkör (Szeged)
VasasPlaket–VK Banja Luka 27–2 (7–0, 7–0, 5–1, 8–1)

Később
18.00: Szegedi VE–OSC Potsdam EV (német) 

Csütörtökön játszották
Szegedi VE–VK Banja Luka (boszniai) 34–3 (9–1, 9–0, 8–2, 8–0)
VasasPlaket–WPC Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)

Szombaton játsszák
18.00: VasasPlaket–OSC Potsdam EV 
19.45: Szegedi VE–WPC Iberia Tbiliszi 

Vasárnap játsszák
12.45: Szegedi VE–VasasPlaket 

Az állás: 1. VasasPlaket 6 pont, 2. Szegedi VE (1 mérkőzés) 3, 3. Iberia Tbiliszi 3, 4. Potsdam (1 mérkőzés) 0, 5. Banja Luka 0

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, az első három helyezett jut tovább a csoportból.

 

Konferenciakupa Banja Luka VasasPlaket
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