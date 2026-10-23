Nemzeti Sportrádió

Megszólalt Conte, miután összeboronálták a Manchester Uniteddel

M. B.M. B.
2026.10.23. 14:50
Antonio Conte (Fotó: Getty Images)
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Antonio Conte Manchester United edzősors
Hivatalos Instagram-oldalán törte meg a csendet Antonio Conte, miután az olasz és a brit sajtó is összeboronálta a hullámvölgyben levő Manchester Uniteddel.

Mint ismert, a 20 angol bajnoki címmel rendelkező együttes pocsék formában szerepel a mostani idényben, s 11 tétmeccsen két győzelem mellett négy döntetlen és öt vereség a Carrick-csapat mérlege – legutóbb az olasz Como vendégeként kapott ki 4–1-re az angol csapat a Bajnokok Ligájában. 

Ennek tükrében (elég a 0.91-es meccsenkénti pontátlagra gondolni) nem meglepő, hogy a sajtó Michael Carrick vezetőedző távozását pedzegeti, s az esetleges utódok között Antonio Conte neve is felvetődött. A legutóbb a Napoli élén scudettót nyerő 57 éves szakember számára nem ismeretlen az angol labdarúgás, 2017-ben angol bajnoki címig vezette a Chelsea-t, de megfordult a Tottenham kispadján is. Vélhetően ezért döntött Conte a megszólalás mellett.

„Az olasz és nemzetközi sajtóban megjelent hírek tükrében úgy érzem, hogy muszáj tisztáznom a saját helyzetemet. A nevemet számos klubbal kapcsolatban szóba hozták, de jelenleg senkivel sem folytatok előrehaladott tárgyalásokat. A Napoli élén eltöltött sikeres időszak után nem sietek azzal, hogy eldöntsem, hol és mikor folytatom az edzősködést” – írta Instagram-sztorijában Antonio Conte. Az olasz szakember ezt követően cáfolta, hogy bármely klubtól teljes kontrollt vagy csillagászati fizetést követelt volna, majd kikérte magának a „karakán személyiségéről” szóló leírásokat is, megjegyezve, hogy a majdani klubjával minden fél szükségleteivel kapcsolatban közös nevezőre kell jutniuk, mielőtt bármiről megegyeznének.

Forrás: IG/@antonioconte

 

 

Antonio Conte Manchester United edzősors
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