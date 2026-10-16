Kézilabda: győzelemmel kezdtek az U16-os lányok a vb-n

A leányszakágban első alkalommal szervez U16-os kézilabda-világbajnokságot a nemzetközi szövetség (IHF), a Marokkóban zajló tornán a magyar csapat pénteken Guinea fiataljai ellen játszotta az első csoportmeccsét, amelyen

36–24-es sikert aratott.

A találkozón Tóth Boglárka, Szeverényi Gréti és Tamás Patrícia is egyaránt négy gólt jegyzett, a meccs emberének a kapus Tötös Dórát választották.

Pigniczki Krisztina együttesének vasárnap Fehéroroszország lesz az ellenfele.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)

MAGYARORSZÁG–GUINEA 36–24 (24–12)

A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.



CSOPORTBEOSZTÁS



A-csoport: Kína, Marokkó, Egyesült Államok, Kazahsztán

B-csoport: Magyarország, Paraguay, Guinea, Fehéroroszország

C-csoport: Németország, Üzbegisztán, Mexikó, Tunézia

D-csoport: Argentína, Egyiptom, Svájc, Oroszország



A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:

Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)

Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)

Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)

Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)

Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)

Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)

Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)

Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt kép forrása: MKSZ)