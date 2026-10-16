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Kézilabda: győzelemmel kezdtek az U16-os lányok a vb-n

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2026.10.16. 18:41
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Az U16-os leány kézilabda-válogatott magabiztosan megnyerte az első, Guinea elleni mérkőzését a marokkói vb-n.

A leányszakágban első alkalommal szervez U16-os kézilabda-világbajnokságot a nemzetközi szövetség (IHF), a Marokkóban zajló tornán a magyar csapat pénteken Guinea fiataljai ellen játszotta az első csoportmeccsét, amelyen

36–24-es sikert aratott.

A találkozón Tóth Boglárka, Szeverényi Gréti és Tamás Patrícia is egyaránt négy gólt jegyzett, a meccs emberének a kapus Tötös Dórát választották.

Pigniczki Krisztina együttesének vasárnap Fehéroroszország lesz az ellenfele.

U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, AGADIR (MAROKKÓ)
MAGYARORSZÁG–GUINEA 36–24 (24–12)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Kína, Marokkó, Egyesült Államok, Kazahsztán
B-csoport: Magyarország, Paraguay, Guinea, Fehéroroszország
C-csoport: Németország, Üzbegisztán, Mexikó, Tunézia
D-csoport: Argentína, Egyiptom, Svájc, Oroszország

A magyar leány U16-os válogatott vb-kerete:
Kapusok: TÓTH Boglárka Diána (Budaörs), TÖTÖS Dóra Jázmin (Budaörs), MÉZES Amira Anna (Győri ETO KC)
Jobbszélsők: SZABÓ Dóra (Szombathelyi KKA), FRIDERIKUSZ Dia (DVSC)
Jobbátlövők: MOLNÁR Hanna (Győri ETO KC), TAKÁCS Vera (DVSC), KOHLHOFFER Maja Fruzsina (Budaörs)
Irányítók: KIRÁLY Kata (Győri ETO KC), KRAJCZÁR Adél Dalma (Budaörs), TÓTH Boglárka (FTC)
Beállók: GÁNCS Fanni Zsófi (Győri ETO KC), MEZŐVÁRI Lili Jázmin (Budaörs)
Balátlövők: KISS Katinka (NEKA), TAMÁS Patrícia (Budaörs), BURJA Adrienn Barbara (DVSC), TARJÁNYI Laura Jázmin (FTC)
Balszélső: SZEVERÉNYI Gréti (Budaörs)
Szövetségi edző: PIGNICZKI Krisztina

(Kiemelt kép forrása: MKSZ)

 

 

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