Birkózás: Lévai Levente döntős az U23-as világbajnokságon

Ezen a héten Las Vegasban zajlik az idei U23-as birkózó-világbajnokság, amelyen összesen 14 magyar birkózó érdekelt. A kötöttfogásúak második versenynapján két kiválóságunk, a tavalyi felnőtt Európa-bajnok Lévai Levente (77 kg, BHSE-KIMBA), valamint az U20-as vb- és Eb-győztes Darabos László (130 kg, BHSE) lépett a Thomas & Mack Center csarnokának szőnyegére – számol be a hazai szövetségi portál.

Lévai elképesztő menetelést mutatott be

csodás válldobásokkal és egyéb akciókkal, amelynek elején két U23-as pánamerikai bajnokot, a kolumbiai Alonso Parra Garciát és a mexikói Jorge Gomez Garciát is 9–0-s technikai tussal vert. Ezután 3–1-re múlta felül a tavalyi U20-as vb- és Eb-nyertes grúz Anri Putkaradzét, majd az elődöntőben 5–1-re az U20-as Eb-1., U23-as Eb-2. örmény Szamvel Terterjant. A magyar idő szerint csütörtökre virradóra zajló fináléban az U20-as világbajnok Musztafa Alameldin vár majd rá, akit onnan is ismerhetünk, megnyerte a nemzetközi szövetség (UWW) nyári budapesti rangsorviadalát, a Polyák–Varga–Kozma-emlékversenyt, többek mellett Lévait is legyőzte. Itt a visszavágás lehetősége.

Mindeközben Darabos 9–4-re nyert az U20-as vb- és Eb-2. török Cemal Bakir, majd 1–1-gyel, előbb szerzett ponttal az U20-as Ázsia-bajnok és vb-3. iráni Abolfazl Fatitazangi ellen. A negyeddöntőben viszont megállította őt az U23-as Ázsia-bajnok, felnőtt vb-5. kínai Csiang Ven-hao (9–0, technikai tus), ám mivel bejutott a döntőbe, honfitársunk a vigaszágon folytathatja. Szerdán elrajtol a nők küzdelme is, a mieink közül az U23-as Európa-bajnok Terék Gerda (55 kg, Csepel SC-KIMBA) orosz, az U23-as Eb-3. Pók Karolina (68 kg, Vasas) kínai vagy üzbég riválissal kezd majd.

(Kiemelt képünkön: Lévai Levente Forrás: MBSZ)