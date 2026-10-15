Triatlon: kilenc magyar indul a pénteken kezdődő ifjúsági Eb-n

A magyar válogatott már kedden megérkezett a településre.

„Az utazás eléggé fárasztó volt, már hajnali háromkor kint kellett lennünk Ferihegyen, majd Málagából hat órán át több külföldi csapat társaságában komppal mentünk Melillába, este kilencre kötöttünk ki, de szerencsére már ki tudták pihenni magukat a fiúk és a lányok – mondta az Utánpótlássportnak Pocsai Balázs, a hazai sportági szövetség utánpótlásprogram-vezetője. – A körülmények nagyon jók, a szállásunk közel van a versenyhelyszínhez, az ablakokból rálátunk a depóra. Szerdán egyébként ünnepi díszbe öltözött a város,

tizenkilenc év után érkezett a spanyol királyi pár Melillába.”

Az Európa-bajnokság előtt nem volt központi edzőtábor, a sportolók a klubokban gyakoroltak. Többen életük első kontinensviadalán vesznek részt, a lányok közül azonban ketten már a tavalyi Eb-n is ott voltak, Katona Korinna a hetedik, Bán Petra a kilencedik lett. Kropkó Jázmin az ötödik helyet szerezte meg, most azonban nem indul, ő az október végén Dakarban kezdődő ifjúsági olimpiára készül gőzerővel.

„Jó a hangulat, motiváltak a versenyzők, fizikálisan és mentálisan mindenki jó állapotban van, egészséges önbizalommal és izgalommal várják a kezdést – folytatta az utánpótlásprogram-vezető. – Ebben az idényben többen értek el tisztes eredményeket a különböző nemzetközi versenyeken,

kiemelendő Katona Korinna teljesítménye, aki összesítésben megnyerte a junior Európa-kupát.

Bízom a jó szereplésben, remélem érmekkel utazhatunk haza. Miixváltóban is indulunk, az összeállítás az egyéni szereplés alapján dől el. Akik nem férnek be a csapatba, azok versenyen kívül más nemzetbeliekkel teljesíthetik a távokat.”

Az Európa-bajnokságon résztvevőknek 300 métert kell úszniuk, 7,4 kilométert kerékpározniuk és 2,1 kilométert futniuk.

A 16–17 éves magyar triatlonosokat felkészült szakmai stáb segíti, Pocsai Balázson kívül Balogh Bence, Kuttor Csaba és Zékány-Nagy Patrik utazott el Melillába.

A MAGYAR INDULÓK



Fiúk: Bódizs Áron, Izsák Csaba, Kovács Noel, Marádi Gergő, Tomka Ézer



Lányok: Bán Petra, Dobrovoczky Kira, Katona Korinna, Kovács Miléna

(Kiemelt képünkön: a magyar csapat bizakodva várja a pénteki rajtot Forrás: Magyar Triatlon Szövetség)