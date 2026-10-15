Radnóti Dániel: Nem tudom, kinek az ötlete volt, hogy én kezdjek

„Óriási érzés ilyen sok, kiváló néző előtt betalálni – kezdte mérkőzés utáni értékelését a duplázó Kristoffer Zachariassen az M4 Sportnak. – Ezt a teljesítményt most tovább kell vinnünk a magyar bajnokságra, ott is bizonyítanunk kell. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi hazai meccshez képest igencsak feljavultunk, ami jó érzés. Ettől függetlenül szerintem szükségtelen volt, hogy ilyen szorossá váljon a meccs a végére, de a lényeg, hogy behúztuk a győzelmet. Az európai kupamérkőzések valamelyest nyitottabbak, ettől függetlenül most már a bajnokságban is el kell kezdenünk nyerni a meccseket.”

A nemzetközi porondon bemutatkozó Radnóti Dániel is a közönség szerepét emelte ki a győzelemben, illetve elmondta, hogy szerdán tudta meg biztosan, hogy a kezdők között kap lehetőséget: „Sejtették már velem kedden, de biztosan csak szerdán tudtam meg, hogy én védek majd. Meglepett, mert egyáltalán nem számítottam rá. A Debrecen ellen már a padon voltam, és most bekerültem a kezdőbe, ennek nagyon örülök. Az első félidő kapus szempontból nehéz volt, meccsben kellett magam tartani, mert nem sok feladatom akadt. A szurkolók ma is velünk voltak, nagyon éreztük a támogatásukat. Úgy gondolom, hogy jól irányítottam a védelmet, és a fiúk is magabiztosan dolgoztak előttem, szóval örülök neki.”

A kapott gólra így emlékezett vissza: „Nehéz szituáció volt, mert talán Marianónak (Gómez – a szerk.) az embere robbant be a rövidre. Nem sokat láttam a védőktől, de ha a hosszún nem érkezik a támadó, akkor az szerintem kifelé megy.”

„Úgy éreztem, hogy a meccs javarészét kontrollálni tudtuk – fogalmazott a mérkőzés után Nagy Ádám. – Az első félidőben szerintem hiányoztak az igazán hatékony beadások és kulcspasszok, de örülök neki, hogy a második félidőben már két gólt is tudtunk szerezni. Összességében nagyon örülünk neki, hogy itthon is folytatni tudtuk a jó sorozatunkat az Európa-ligában. Agresszíven, élénken akartuk kezdeni a mérkőzést, szerintem ezzel nem is volt probléma. Már az első félidőben volt jó pár veszélyes helyzetünk, már ekkor megpróbáltuk megvalósítani azt, amit kért tőlünk Borbély Balázs, és a második félidőben ez még jobban sikerült. Most Kisvárdára megyünk, muszáj, hogy löketet adjon ez a győzelem a bajnokságban is.”