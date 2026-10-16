Az FTC hazai pályán, a Balatonfüred idegenben nyert a férfi kézilabda NB I-ben

Három góllal is vezetett a Ferencváros az első félidőben, mégis döntetlennel fordultak a felek a második felvonásra. A szünet után hamar ismét háromgólos előnyre tettek szert a zöld-fehérek, majd a játékrész közepén már 25–20-ra mentek. A Budai Farkasok még feljött mínusz kettőre, de közelebb már nem tudott kerülni, így elszenvedte hatodik vereségét is. 32–29



A Balatonfüred 8–7-es vezetése után zsinórban négy gólt szerzett, még jobban pedig a második félidőben tudott ellépni, amikor a Szigetszentmiklós kilenc percen át nem talált be. A vendégek a nyolcgólos előnyük tudatában már nyugodtan játszhattak, és magabiztos győzelmet is arattak. 23–30



FÉRFI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–BUDAI FARKASOK-RÉV 32–29 (13–13)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 400 néző. Vezette: Horváth P., Marton B.

FTC: BALOGH Á. 1 – Csanálosi 3, TÓTH P. 4, NAGY BENCE 5 (3), KOLLER 7, Bálint B. 3, JUHÁSZ Á. 6. Csere: Török Á., Lékai 3, Mészáros M., Bujdosó. Edző: Kiss György

BUDAI FARKASOK: Zernovic – Hutvágner, PANIC 4, Josefsson, Bene, Prainer 2, Nurelden. Csere: Balogh T. (kapus), JUHÁSZ Á. 7 (2), Maric, MELNICSUK 4, Horváth D. 3, Pintér B. 1, Kövecses 2, Sinkovits 1, DRASKOVICS 5. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 10. p.: 5–3. 16. p.: 8–5. 28. p.: 12–13. 35. p.: 17–14. 47. p.: 25–20. 53. p.: 27–25

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Kiss György: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a Farkasok kerete lényegesen jobb annál, mint amit a tabella mutat. Becsülettel felkészültünk minden lehetőségre.

Pásztor István: – A mostani általános forma szerint jobb volt a Fradi. Koller Tamás megvert minket beállóban, rengeteg ki nem kényszerített hibánk volt, így nem lehet mérkőzést nyerni.

Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE 23–30 (13–18)

Részletes jegyzőkönyv később.

A TOVÁBBI PROGRAM

SZOMBAT

17.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC

18.00: Bepelog Dabas–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Eger–ETO University HT

VASÁRNAP

18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)

DECEMBER 5.

18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC