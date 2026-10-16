A göbbelsi propagandához hasonlította a Real Madrid kommunikációját Javier Tebas, a klub válasza nem váratott magára

A királyi klub és a ligaelnök rossz viszonya nem új keletű, s az elmúlt hetekben – eltekintve attól, hogy a Real Madrid televíziós csatornája egyébként is rendszeresen foglalkozik a játékvezetők ítéleteivel – arról szóltak a hírek, hogy a Real nehezményezi az előttünk álló hetek bajnoki menetrendjét, amelyben szerintük a királyi klub kevesebbet pihenhet a többi, BL-résztvevő spanyol klubhoz képest.



Vélhetően erre kívánt reagálni Tebas, amikor pénteken reggel egy terjedelmes X-bejegyzésben támadta meg az El Debate nevű hírportál két újságíróját, s azzal vádolta meg őket, hogy (más spanyol újságírókkal egyetemben) a Real Madrid szócsöveként funkcionálnak, mert szerinte az említett témával foglalkozó cikkek fogalmazása nagyban hasonlít a klub sajtóközleményeihez.



Tebas ezután az 1930-as, 1940-es évek náci Németországában működő, Joseph Göbbels által vezetett hírhedt propagandaminisztérium működéséhez hasonlította a Real Madrid kommunikációját.



„Rendszerszerűen ismétlik a vádakat, ellenségképet alkotnak, a tényeket pedig a narratívának rendelik alá” – fogalmazott Tebas, hozzátéve, hogy alapvetően a kommunikációs módszereket kritizálja és nem rendel mögéjük ideológiát, majd leszögezte, hogy a Real Madrid szurkolóit sem tartja nácinak. A folytatásban a La Liga elnöke közölte, hogy az általa irányított szervezet legtöbb esetben helyt adott a Real Madrid meccsek időpontjára vonatkozó kérelmeinek, de a többi klub, valamint a közvetítési jogokat birtokló televíziók érdekei esetenként ütköznek a királyiak érdekeivel. Tebas szerint túlzás a klub részéről, hogy minden, a Realnak nem kedvező játékvezetői ítéletnél a Negreira-üggyel (az FC Barcelona játékvezetői vesztegetési ügye, amelyben a katalánokat elmarasztaló döntés egyelőre nem született – a szerk.) hozakodnak elő.



„Egy kérelem nem jelenti azt, hogy a változtatás alanyi jogon kijár csak azért, mert a Real Madrid adta be azt, és az esetleges elutasítás sem jelenti azt, hogy üldöznénk a klubot vagy pikkelnénk rá. A La Liga a bajnokság érdekeit és az egyenlő versenyfeltételeket védi. Nem lehet komolyan venni azt, amikor valaki a meccsek időpontjának megváltoztatását kéri, majd minden egyes nézeteltérést úgy állít be, mintha a La Liga ártani akarna klubnak” – írta az elnök.



Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026



Tebas bejegyzésére erős hangvételű közleményben reagált a Real Madrid, amelyben elítélte Tebas állításait, a La Liga elnökét pedig a „spanyol labdarúgás ostorának” nevezte. A klub álláspontja szerint Tebas rendszeresen támadja a Real Madridot, továbbá már nem tekinthető annak a semleges, pártatlan, a klubokat tiszteletben tartó tisztviselőnek, amit a pozíciója megkövetel. A fővárosi klub ennek tükrében azt követeli, hogy Tebas azonnali hatállyal mondjon le a La Liga éléről, valamint a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetségben (RFEF) betöltött alelnöki posztjáról is.



A klub továbbá a spanyol labdarúgás intézményi megújulását, illetve a már emlegetett Negreira-ügy kivizsgálását sürgette a közleményben.

