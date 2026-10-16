A göbbelsi propagandához hasonlította a Real Madrid kommunikációját Javier Tebas, a klub válasza nem váratott magára
A királyi klub és a ligaelnök rossz viszonya nem új keletű, s az elmúlt hetekben – eltekintve attól, hogy a Real Madrid televíziós csatornája egyébként is rendszeresen foglalkozik a játékvezetők ítéleteivel – arról szóltak a hírek, hogy a Real nehezményezi az előttünk álló hetek bajnoki menetrendjét, amelyben szerintük a királyi klub kevesebbet pihenhet a többi, BL-résztvevő spanyol klubhoz képest.
Vélhetően erre kívánt reagálni Tebas, amikor pénteken reggel egy terjedelmes X-bejegyzésben támadta meg az El Debate nevű hírportál két újságíróját, s azzal vádolta meg őket, hogy (más spanyol újságírókkal egyetemben) a Real Madrid szócsöveként funkcionálnak, mert szerinte az említett témával foglalkozó cikkek fogalmazása nagyban hasonlít a klub sajtóközleményeihez.
Tebas ezután az 1930-as, 1940-es évek náci Németországában működő, Joseph Göbbels által vezetett hírhedt propagandaminisztérium működéséhez hasonlította a Real Madrid kommunikációját.
„Rendszerszerűen ismétlik a vádakat, ellenségképet alkotnak, a tényeket pedig a narratívának rendelik alá” – fogalmazott Tebas, hozzátéve, hogy alapvetően a kommunikációs módszereket kritizálja és nem rendel mögéjük ideológiát, majd leszögezte, hogy a Real Madrid szurkolóit sem tartja nácinak. A folytatásban a La Liga elnöke közölte, hogy az általa irányított szervezet legtöbb esetben helyt adott a Real Madrid meccsek időpontjára vonatkozó kérelmeinek, de a többi klub, valamint a közvetítési jogokat birtokló televíziók érdekei esetenként ütköznek a királyiak érdekeivel. Tebas szerint túlzás a klub részéről, hogy minden, a Realnak nem kedvező játékvezetői ítéletnél a Negreira-üggyel (az FC Barcelona játékvezetői vesztegetési ügye, amelyben a katalánokat elmarasztaló döntés egyelőre nem született – a szerk.) hozakodnak elő.
„Egy kérelem nem jelenti azt, hogy a változtatás alanyi jogon kijár csak azért, mert a Real Madrid adta be azt, és az esetleges elutasítás sem jelenti azt, hogy üldöznénk a klubot vagy pikkelnénk rá. A La Liga a bajnokság érdekeit és az egyenlő versenyfeltételeket védi. Nem lehet komolyan venni azt, amikor valaki a meccsek időpontjának megváltoztatását kéri, majd minden egyes nézeteltérést úgy állít be, mintha a La Liga ártani akarna klubnak” – írta az elnök.
Tebas bejegyzésére erős hangvételű közleményben reagált a Real Madrid, amelyben elítélte Tebas állításait, a La Liga elnökét pedig a „spanyol labdarúgás ostorának” nevezte. A klub álláspontja szerint Tebas rendszeresen támadja a Real Madridot, továbbá már nem tekinthető annak a semleges, pártatlan, a klubokat tiszteletben tartó tisztviselőnek, amit a pozíciója megkövetel. A fővárosi klub ennek tükrében azt követeli, hogy Tebas azonnali hatállyal mondjon le a La Liga éléről, valamint a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetségben (RFEF) betöltött alelnöki posztjáról is.
A klub továbbá a spanyol labdarúgás intézményi megújulását, illetve a már emlegetett Negreira-ügy kivizsgálását sürgette a közleményben.