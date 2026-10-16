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Vívás: öt magyar a női kardozók oráni világkupaversenyének főtábláján

K. E.K. E.
2026.10.16. 18:06
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Márton Anna hosszú idő után tért vissza (Fotó: Bizzi Team)
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vívás Katona Renáta Márton Anna
Hárman kiemeltként eleve főtáblásként érkeztek Oránba, a női kardozók világkupaversenyére, hozzájuk további két magyar csatlakozott a pénteki selejtezőből.

Battai Sugár Katinka, Spiesz Anna és Szűcs Luca a verseny első 16 kiemeltje között van, így ők hárman csak szombaton, a főtáblán kezdik meg az oráni világkupaversenyt, melynek selejtezőjét pénteken rendezték, a mezőnyben három magyarral. 

Egyikük, Katona Renáta, hibátlan csoportkörének köszönhetően rögvest csatlakozott hongkongi vb-aranyérmes társaihoz, s a hosszú idő után visszatérő Márton Anna is megtette ugyanezt, neki ehhez egy tizenötös asszót kellett megnyernie. 

Egy ilyet megnyert Keszei Kira is, sajnos neki kettőt kellett volna a csoportkörben elért eredménye okán, a másodikat már nem sikerült, így szombaton a főtáblán öt magyar köthet be a női mezőnyben – a férfiaknál három magyar lesz: Rabb Krisztián, Bíró Huba és Vigh Benedek.

VILÁGKUPAVERSENY, ORAN
KARD
NŐK, EGYÉNI
A csoportmérkőzéseken: Battai, Spiesz, Szűcs (kiemeltek), Katona 6 győzelem/0 vereség, Márton 5/1, Keszei 3/3
A 96 közé jutásért: Keszei–Su (német) 15:13
A 64 közé jutásért: Márton–Lui (hongkongi) 15:5, Rotili (olasz)–Keszei 15:13

 

vívás Katona Renáta Márton Anna
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