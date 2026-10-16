Vívás: öt magyar a női kardozók oráni világkupaversenyének főtábláján

Battai Sugár Katinka, Spiesz Anna és Szűcs Luca a verseny első 16 kiemeltje között van, így ők hárman csak szombaton, a főtáblán kezdik meg az oráni világkupaversenyt, melynek selejtezőjét pénteken rendezték, a mezőnyben három magyarral.



Egyikük, Katona Renáta, hibátlan csoportkörének köszönhetően rögvest csatlakozott hongkongi vb-aranyérmes társaihoz, s a hosszú idő után visszatérő Márton Anna is megtette ugyanezt, neki ehhez egy tizenötös asszót kellett megnyernie.



Egy ilyet megnyert Keszei Kira is, sajnos neki kettőt kellett volna a csoportkörben elért eredménye okán, a másodikat már nem sikerült, így szombaton a főtáblán öt magyar köthet be a női mezőnyben – a férfiaknál három magyar lesz: Rabb Krisztián, Bíró Huba és Vigh Benedek.



VILÁGKUPAVERSENY, ORAN

KARD

NŐK, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken: Battai, Spiesz, Szűcs (kiemeltek), Katona 6 győzelem/0 vereség, Márton 5/1, Keszei 3/3

A 96 közé jutásért: Keszei–Su (német) 15:13

A 64 közé jutásért: Márton–Lui (hongkongi) 15:5, Rotili (olasz)–Keszei 15:13