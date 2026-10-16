Nemzeti Sportrádió

Változtatott az MLSZ, mégis lehetnek nézők a Honvéd–DVSC bajnoki meccsen

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 16:52
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A Bozsik Aréna (Fotó: Földi Imre)
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Honvéd labdarúgó NB I DVSC fegyelmi
Az MLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy a Kispest-Honvéd–Debreceni VSC bajnoki mérkőzést – az eredeti határozattal ellentétben – szurkolók jelenlétében rendezheti meg a fővárosi labdarúgócsapat, ellenben egy héttel később a Kispest-Honvéd–Kisvárda NB I-es meccset zárt kapuk mögött kell lejátszani.

A döntés megváltoztatásáról pénteken beszámoló kispesti klubhonlap feleleveníti: az MLSZ Fegyelmi Bizottsága még május 20-án szabta ki a zárt kapus büntetést, amelyet a szövetség Fellebbviteli Bizottsága június 12-én helyben hagyott.

Az MLSZ elnöksége a végrehajtás időpontjának mostani meghatározásakor kegyeleti és közérdekű szempontokat vett figyelembe – írja a honvedfc.hu.

A kispestiek október 24-én fogadják a DVSC-t a Bozsik Arénában – a jegyárusítás már meg is kezdődött –, október 31-én pedig a Kisvárdát, zárt kapuk mögött.

 

Honvéd labdarúgó NB I DVSC fegyelmi
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