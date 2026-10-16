Változtatott az MLSZ, mégis lehetnek nézők a Honvéd–DVSC bajnoki meccsen

A döntés megváltoztatásáról pénteken beszámoló kispesti klubhonlap feleleveníti: az MLSZ Fegyelmi Bizottsága még május 20-án szabta ki a zárt kapus büntetést, amelyet a szövetség Fellebbviteli Bizottsága június 12-én helyben hagyott.



Az MLSZ elnöksége a végrehajtás időpontjának mostani meghatározásakor kegyeleti és közérdekű szempontokat vett figyelembe – írja a honvedfc.hu.



A kispestiek október 24-én fogadják a DVSC-t a Bozsik Arénában – a jegyárusítás már meg is kezdődött –, október 31-én pedig a Kisvárdát, zárt kapuk mögött.