Második meccsét is simán megnyerte a Ferencváros a Fekete-tenger-kupán

Az első alkalommal kiírt tornán a zöld-fehérek csütörtökön a Mészáros Mátyást is foglalkoztató Novi Beograd ellen nyertek hasonlóan simán, 21–14-re.



A két Bajnokok Ligája-forduló közé beékelt viadalon a Ferencváros mellett Zalánki Gergő csapata, a 11-szeres BL-győztes olasz Pro Recco, az előző idényben Eurokupa-nyertes, Nagy Ádámot is a soraiban tudó francia CN Marseille, valamint a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, illetve a házigazda A-Polo Sport Management szerepel.



A magyar bajnok szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.



A torna életre hívásában a sportág két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.



A négynapos esemény összdíjazása csaknem akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.



