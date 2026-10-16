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Második meccsét is simán megnyerte a Ferencváros a Fekete-tenger-kupán

2026.10.16. 18:29
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Fotó: fradi.hu
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Nyéki Balázs FTC Fekete-tenger-kupa
Második mérkőzését is simán nyerte az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata a grúziai Batumiban zajló Fekete-tenger-kupán: Nyéki Balázs együttese pénteken a Dinamo Tbiliszi felett diadalmaskodott 23–11-re.

Az első alkalommal kiírt tornán a zöld-fehérek csütörtökön a Mészáros Mátyást is foglalkoztató Novi Beograd ellen nyertek hasonlóan simán, 21–14-re.

A két Bajnokok Ligája-forduló közé beékelt viadalon a Ferencváros mellett Zalánki Gergő csapata, a 11-szeres BL-győztes olasz Pro Recco, az előző idényben Eurokupa-nyertes, Nagy Ádámot is a soraiban tudó francia CN Marseille, valamint a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, illetve a házigazda A-Polo Sport Management szerepel.

A magyar bajnok szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.

A torna életre hívásában a sportág két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.

A négynapos esemény összdíjazása csaknem akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.

 

 

Nyéki Balázs FTC Fekete-tenger-kupa
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