Pétanque: sportágtörténelmi magyar arany az U18-as Európa-bajnokságon

Sportágtörténelmi sikert hozott magyar szempontból a görögországi U18-as és U23-as pétanque Európa-bajnokság:

Bukodi Rita az U18-as lányok precíziós lövés versenyszámában állhatott fel a dobogó legfelső fokára Lutrakiban.

Az ígéret kiegyensúlyozott teljesítménnyel végzett elsőként és győzelmének köszönhetően először csendült fel a magyar Himnusz pétanque-világverseny eredményhirdetésén.

Az U23-as korosztályban Wágner Kata remekelt. A precíziós lövésben bronzérmet szerző versenyző a dobogóig vezető úton egy francia válogatottat is legyőzött, ami különösen értékessé teszi az eredményét, hiszen Franciaország a sportág egyik meghatározó nemzete. Ebben a korosztályban korábban még nem született magyar Európa-bajnoki érem.

A csapatversenyekben is kitettek magukért a magyar fiatalok. Az U18-as lányok az előkelő ötödik helyen zárták a triplett Európa-bajnokságot, míg a Nemzetek Kupájában két magyar együttes is dobogóra állhatott: az U23-as fiúk ezüst-, az U18-as fiúk pedig bronzérmet szereztek.

(Kiemelt képünkön: Bukodi Rita aranyérmet nyert az U18-as pétanque Európa-bajnokságon Forrás: Magyar Pétanque Szövetség)