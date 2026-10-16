Gyász: a csapatszálláson elhunyt egy dél-afrikai rögbijátékos

A johannesburgi Lions Rugby Company játékosa és csapata a La Rochelle elleni találkozóra érkezett az Ile de Ré szigetén található hotelbe, a dél-afrikai klub közleménye szerint a 31 éves Hyron Andrewst élettelenül találták meg a szálláshely zuhanyzófülkéjében. Az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, a halál okát vizsgálják.



„Megszakad a szívünk a halála miatt. Nem csupán tehetséges rögbijátékos volt, hanem a Lions-család megbecsült tagja is, aki a mostani szezonban csatlakozott hozzánk” – nyilatkozta Rudolf Straeuli, a klub elnöke, aki hozzátette, a találkozót megtartják, a kezdés előtt pedig egyperces néma csenddel emlékeznek Andrewsra.