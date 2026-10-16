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Gyász: a csapatszálláson elhunyt egy dél-afrikai rögbijátékos

2026.10.16. 19:48
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Hyron Andrews (1995–2026) (Fotó: Getty Images)
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A franciaországi csapatszálláson elhunyt egy dél-afrikai rögbis, Hyron Andrews a szombati Bajnokok Kupája-mérkőzés előtti napon.

A johannesburgi Lions Rugby Company játékosa és csapata a La Rochelle elleni találkozóra érkezett az Ile de Ré szigetén található hotelbe, a dél-afrikai klub közleménye szerint a 31 éves Hyron Andrewst élettelenül találták meg a szálláshely zuhanyzófülkéjében. Az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, a halál okát vizsgálják.

„Megszakad a szívünk a halála miatt. Nem csupán tehetséges rögbijátékos volt, hanem a Lions-család megbecsült tagja is, aki a mostani szezonban csatlakozott hozzánk” – nyilatkozta Rudolf Straeuli, a klub elnöke, aki hozzátette, a találkozót megtartják, a kezdés előtt pedig egyperces néma csenddel emlékeznek Andrewsra.

 

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