Gyász: a csapatszálláson elhunyt egy dél-afrikai rögbijátékos

A franciaországi csapatszálláson elhunyt egy dél-afrikai rögbis, Hyron Andrews a szombati Bajnokok Kupája-mérkőzés előtti napon.
A johannesburgi Lions Rugby Company játékosa és csapata a La Rochelle elleni találkozóra érkezett az Ile de Ré szigetén található hotelbe, a dél-afrikai klub közleménye szerint a 31 éves Hyron Andrewst élettelenül találták meg a szálláshely zuhanyzófülkéjében. Az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, a halál okát vizsgálják.
„Megszakad a szívünk a halála miatt. Nem csupán tehetséges rögbijátékos volt, hanem a Lions-család megbecsült tagja is, aki a mostani szezonban csatlakozott hozzánk” – nyilatkozta Rudolf Straeuli, a klub elnöke, aki hozzátette, a találkozót megtartják, a kezdés előtt pedig egyperces néma csenddel emlékeznek Andrewsra.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt a Kielce fiatal stábtagja
Kézilabda
2026.10.09. 15:32
Gyász: elhunyt a szöuli olimpia tornászbajnoka
Egyéb egyéni
2026.10.05. 09:52
Gyász: lelőtték a Botev Plovdiv tulajdonosát
Minden más foci
2026.09.30. 11:26